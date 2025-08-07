Cerrada también por contaminación de la playa Els Peixets de Alboraia
La Generalitat decreta el cierre por la presencia elevada de niveles microbiológicos de las acequias
La prohibición al baño de algunas playas de Alboraia por contaminación se ha extendido hoy a Els Peixets, según ha informado el propio consistorio. La restricción afecta desde el Barranco del Carreixet hacia La Patacona.
La medida responde a una instrucción de la Generalitat Valenciana por la misma presencia elevada de niveles microbiológicos de las acequias que mantienen cerrada parte de Port Saplaya norte y la playa de perros. Els Peixets es una playa salvaje que no cuenta con servicio de vigilancia.
El ayuntamiento, por boca del alcalde Miguel Chavarría, dijo ayer "basta" a los continuos cierres de las playas: "Los altos niveles microbiológicos detectados que obligan desde la Generalitat Valenciana a decretar la prohibición de baño sin ninguna solución, están jugando una mala pasada a los vecinos y vecinas y el sector de la hostelería y del turismo", expresó el primer edil. "No puede ser que por ser la última parada de las acequias, a cuyo paso se va vertiendo productos contaminantes, nos comamos un problema que excede a nuestras competencias. Mis vecinos y vecinas merecen un respeto", estalla el alcalde de la localidad. "Alboraia no vierte de ninguna manera en el Barranco del Carraixet, unas aguas que atraviesan el municipio, y sin embargo tenemos que cerrar la playa canina. Y ya pagamos regularmente a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que actúe en cuanto se detecte contaminación", señala Chavarría.
