Cerrada también por contaminación de la playa Els Peixets de Alboraia

La prohibición al baño de algunas playas de Alboraia por contaminación se ha extendido hoy a Els Peixets, según ha informado el propio consistorio. La restricción afecta desde el Barranco del Carreixet hacia La Patacona.

La medida responde a una instrucción de la Generalitat Valenciana por la misma presencia elevada de niveles microbiológicos de las acequias que mantienen cerrada parte de Port Saplaya norte y la playa de perros. Els Peixets es una playa salvaje que no cuenta con servicio de vigilancia.

El ayuntamiento, por boca del alcalde Miguel Chavarría, dijo ayer "basta" a los continuos cierres de las playas: "Los altos niveles microbiológicos detectados que obligan desde la Generalitat Valenciana a decretar la prohibición de baño sin ninguna solución, están jugando una mala pasada a los vecinos y vecinas y el sector de la hostelería y del turismo", expresó el primer edil. "No puede ser que por ser la última parada de las acequias, a cuyo paso se va vertiendo productos contaminantes, nos comamos un problema que excede a nuestras competencias. Mis vecinos y vecinas merecen un respeto", estalla el alcalde de la localidad. "Alboraia no vierte de ninguna manera en el Barranco del Carraixet, unas aguas que atraviesan el municipio, y sin embargo tenemos que cerrar la playa canina. Y ya pagamos regularmente a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que actúe en cuanto se detecte contaminación", señala Chavarría.