Cortes de agua en la Patacona: "Si no funcionan los lavapiés, dejaremos de venir"

Las playas de Alboraia tienen varios frentes abiertos. Mientras Port Saplaya y els Peixets están cerradas por los problemas de contaminación del agua, la Patacona se enfrenta a otro verano con cortes de agua en sus lavapiés. Esta situación, que se repite año tras año, ha suscitado la acción del consistorio, que en el mes de julio instaló en varios puntos de la playa duchas dobles de cuerpo entero, sin depender de Conselleria.

Estas duchas se han costeado con el presupuesto municipal, después de reclamaciones constantes a Costas y para evitar dañar la imagen turística de la ciudad. Aún así, los bañistas reclaman que funcionen los lavapiés, ya que están más repartidos por toda la playa y así no tienen que desplazarse hasta las duchas municipales. Desde el consistorio explican que los cortes se producen sobre todo el fin de semana, ya que cuanta más gente los use, se regula para que deje de salir agua.

"El domingo fui a la playa con mis nietos y al salir, no funcionaban. Es la tercera vez que me ocurre este verano y es un engorro porque vas con los niños y no tienes como asearles", lamenta Juan José. "Venimos a la playa de la Patacona porque me parece más familiar, pero si esto sigue así tendremos que dejar de venir", añade. No obstante, entre semana también ocurre este problema y el martes a medio volvieron a dejar de funcionar.

"Es una incógnita"

Vecinos y visitantes pasan cada poco tiempo después de salir de la arena en busca de una fuente para poder limpiarse y quitarse la arena impregnada al cuerpo. Cuando llegan, lo que se encuentran es que estas fuentes no funcionan y no sueltan agua.

Begoña, una mujer que ya ha vistado la playa un par de veces este verano, afirma que "siempre que va pasa lo mismo" y que al final "tiene que asearse ella como puede". Añade que no sabía que existían las duchas proporcionadas por el ayuntamiento porque "no están señalizadas".

Una vecina de Alboraia, a la salida de la arena, manifiesta que "estamos intentando dar caché a la Patacona y a Port Saplaya, pero nos faltan servicio". La alboraiense desea que "esto se solucione ya" y expresa que esta situación es una "incógnita" porque "un día funcionan y otro no".

Un matrimonio casi pasa de largo de los lavapiés, con la intuición de lo que iba a pasar. La mujer se acerca de todas formas y ve que sigue sin funcionar. "Siempre pasa igual, a ver cuándo lo solucionan", exclama indignada. Por último, una familia llega por primera vez a la playa y cuando van a limpiarse, se encuentran con la misma situación.