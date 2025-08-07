Desalojan la línea de metro de Rafelbunyol por una avería que supera las cinco horas

El incidente se ha producido a las 6 de la mañana con viajeros dentro

Archivo - Imagen de archivo de Metrovalencia

Archivo - Imagen de archivo de Metrovalencia / GVA - Archivo

Redacción Levante-EMV

Foios

Metrovalencia ha informado a primera hora de la mañana un corte de la línea L3 por falta de tensión en catenaria. La circulación está interrumpida desde las 6 de la mañana entre Foios y Rafelbunyol.

En el momento de los hechos, había viajeros en el interior del metro, a los cuales han desalojado sin incidencias y trasladado en taxis.

