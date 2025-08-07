Desalojan la línea de metro de Rafelbunyol por una avería que supera las cinco horas

Metrovalencia ha informado a primera hora de la mañana un corte de la línea L3 por falta de tensión en catenaria. La circulación está interrumpida desde las 6 de la mañana entre Foios y Rafelbunyol.

Aviso L3. Por falta de tensión en catenaria la circulación está interrumpida entre Foios y Rafelbunyol. Rogamos disculpen las molestias. — Metrovalencia (@metrovalencia) August 7, 2025

En el momento de los hechos, había viajeros en el interior del metro, a los cuales han desalojado sin incidencias y trasladado en taxis.