Desalojan la línea de metro de Rafelbunyol por una avería que supera las cinco horas
El incidente se ha producido a las 6 de la mañana con viajeros dentro
Metrovalencia ha informado a primera hora de la mañana un corte de la línea L3 por falta de tensión en catenaria. La circulación está interrumpida desde las 6 de la mañana entre Foios y Rafelbunyol.
En el momento de los hechos, había viajeros en el interior del metro, a los cuales han desalojado sin incidencias y trasladado en taxis.
