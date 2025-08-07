Paterna prepara su calle Mayor para la Cordà

Cuando apenas quedan 2 semanas para que comiencen las Fiestas Mayores, la calle Mayor de Paterna se blinda con el montaje del enrejado y las estructuras de protección para la tan esperada celebración de la "millor Cordà del món".

Estas labores, que se prolongan hasta el día del espectacular acto de fuego la noche del domingo 31 de agosto, se están llevando a cabo durante este mes para proteger cada una de las viviendas.

Asimismo, los comercios, ubicados en las plantas bajas, serán los últimos en ser protegidos con el fin de mantener su actividad junto a los portales de las viviendas para facilitar la entrada y salida de vecinos y vecinas a sus casas.

Trabajo para garantizar una buena fiesta

Un año más, los establecimientos locales en esta zona contarán con una señalética corporativa ‘Paterna Ciutat del Foc’ cuyo diseño está formado por los dos logotipos del Ayuntamiento y de la imagen de la Cordà y encabezado con la propia marca comercial.

Las viviendas tendrán prioridad sobre los comercios para que estos puedan continuar su actividad / Ayuntamiento de Paterna

A este respecto, la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna (GESPA), a través de una brigada de operarios, es la encargada de realizar estos trabajos de protección hasta la fecha señalada del emblemático espectáculo pirotécnico. De este modo, los trabajadores, a través de dos elevadoras de tijera de 18 metros, pueden acceder a los balcones y a las partes más elevadas de los edificios durante estos días.

Tal y como ha explicado la concejala de Fiestas, Andrea López, “durante estos días previos hemos atendido todo tipo de inquietudes vecinales de la zona para la adecuada protección de sus viviendas con el fin de que los paterneros y paterneras sigamos disfrutando de esta cita ineludible con el fuego con las máximas garantías de seguridad”.

Ciudadanos predispuestos

En este sentido, López ha agradecido “la buena predisposición por parte de la ciudadanía que reside en la principal arteria de la ciudad para seguir colaborando, un año más, desde el respeto y la buena convivencia con el éxito de nuestra querida Cordà”.

Por último, será durante las últimas semanas cuando se garantiza oficialmente este montaje con la certificación de la seguridad de los anclajes y la estabilidad de las protecciones en alrededor de los 120 metros de calle donde, cada último de agosto, se suelen disparar unos 1.000 kilos de pólvora en menos de media hora con la celebración de este evento.