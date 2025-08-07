El corazón social del barrio del Xenillet de Torrent vuelve a latir tras la dana

El Ayuntamiento de Torrent con la colaboración de la empresa municipal Nous Espais Torrent S.A. ha finalizado la rehabilitación del Centro Social Xenillet, situado en la calle Albades, gravemente afectado por la dana y situado a escasos metros del barranco del Poyo. En total se han destinado 4,8 millones dentro del Plan de Respuesta Inmediata y Reconstrucción del gobierno central.

La visita al centro social ha sido realizada por el alcalde accidental, José Gozalvo, el concejal de Servicios Sociales, Arturo García, el Jefe de Servicio Técnico de Edificios Municipales y Brigadas, Vicente Ferrer y Daniel Sancho, técnico de Nous Espais Torrent, S.A., quienes han supervisado las obras del Centro Social Xenillet tras su rehabilitación.

En Torrent, uno de los puntos más críticos, fue el que provocó el violento desbordamiento del barranco, que afectó gravemente tanto a las zonas aledañas del mismo como a las infraestructuras que lo cruzan (puentes, pasarelas, pasos...) y a los inmuebles situados en sus márgenes, particularmente en la zona sur. Uno de los edificios más impactados fue el Centro Social del barrio del Xenillet, un espacio fundamental para la atención ciudadana y el desarrollo social, adscrito a la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrent.

Ubicado entre las calles Virgen de Fátima y Albades, justo en el borde del barranco del Poyo, el centro sufrió una inundación severa en su planta baja, que causó daños materiales irreparables: pérdida total y absoluta de mobiliario, equipamiento, enseres y un deterioro de sus elementos constructivos profundo en la estructura e instalaciones como tabiques, puertas, falsos techos, equipos de climatización y ascensor.

Una de las estancias ya reparadas / L-EMV

Conscientes de la función social estratégica que desempeña este centro, punto neurálgico y herramienta clave de atención social en el barrio del Centro Social Xenillet, el Ayuntamiento activó de inmediato un plan de emergencia de rehabilitación integral de la planta baja y acometer con urgencia las actuaciones necesarias para garantizar su reactivación inmediata en condiciones de seguridad y óptimo servicio para usuarios y profesionales en el menor plazo posible.

Actuaciones ejecutadas

Las obras de reparación ejecutadas en el Centro Social Xenillet han permitido recuperar la funcionalidad de este espacio municipal fundamental para la atención social del barrio. Las actuaciones han abarcado trabajos de albañilería, reparación estructural, revestimientos y carpintería interior, iluminación, instalaciones eléctricas y de climatización, cerrajería, fontanería, saneamiento, pintura y limpieza, desescombro y trabajos complementarios, con el objetivo de devolver al edificio sus condiciones óptimas de uso y garantizar la seguridad, el confort y la salubridad para los usuarios y trabajadores.

Estas obras han permitido devolver la seguridad, funcionalidad y condiciones óptimas del edificio, garantizando que el centro vuelva a prestar servicio en el menor tiempo posible a los vecinos afectados por la catástrofe y vuelva a desempeñar un papel clave en el acompañamiento social de colectivos vulnerables y en la vertebración del tejido social del barrio del Xenillet.

Golzalbo y García, en su visita al Centro Social / L-EMV

El alcalde accidental, José Gozalvo ha manifestado que "desde el primer momento fuimos conscientes de la gravedad de los daños que la Dana causó en el Centro Social del Xenillet, un espacio vital para el barrio. Por eso, desde el ayuntamiento activamos de inmediato, y con recursos propios, los mecanismos necesarios para que las obras de emergencia se ejecutaran con la máxima rapidez y eficacia, devolviendo a este edificio las condiciones de seguridad y funcionalidad que los vecinos merecen, en un ejemplo de capacidad de reacción y de decisión. Hoy podemos decir con orgullo que este centro vuelve a estar abierto al ciudadano, como un ejemplo de superación y reconstrucción para toda la ciudad".

El concejal de Servicios Sociales, Arturo García ha declarado "quiero agradecer profundamente a nuestros técnicos municipales de Servicios Sociales por su entrega y dedicación durante estos meses difíciles, trabajando sin descanso, desde otras dependencias, para atender a cada vecino afectado y garantizar que nadie quedara sin apoyo en los momentos más duros tras la Dana”. “El Centro Social del Xenillet es mucho más que un edificio; es un punto de apoyo y un espacio de acompañamiento para muchas familias del barrio. Tras la Dana, nuestra prioridad fue garantizar que los vecinos afectados recuperaran lo antes posible este lugar tan necesario para la atención social, la ayuda en situaciones de vulnerabilidad y el fortalecimiento del tejido social. Esta reconstrucción simboliza que Torrent no deja a nadie atrás y que la solidaridad y el compromiso del Ayuntamiento son más fuertes que cualquier adversidad", ha enfatizado García.