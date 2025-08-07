Torrent recibe la tradicional 'Alfàbega' de Bétera

La ciudad de Torrent ha recibido hoy un obsequio muy especial por parte del municipio vecino de Bétera, la tradicional 'Alfàbega', una planta aromática que es emblema de las fiestas de esta localidad. La entrega ha sido realizada por la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, acompañada por Manuel Pérez, concejal de Fiestas de la localidad, y recibida en nombre de Torrent por el alcalde accidental, José Gozalvo acompañado por la 2ª teniente de alcalde de Torrent, Amparo Chust, en un acto cargado de simbolismo.

La alfábega, con su color vibrante y el característico aroma que desprende, se convierte desde hoy en un gran atractivo para los vecinos y visitantes de Torrent, ya que permanecerá expuesta en el edificio municipal, ofreciendo una estampa única que refleja tradición, cultura y hermandad entre municipios.

Un gesto con especial significado tras la dana

Este año, la entrega de la alfábega adquiere un significado aún más especial. Bétera ha querido que este gesto se enmarque dentro de la campaña solidaria “La força d’un gran poble: pobles germans”, mediante la cual el municipio está repartiendo 37 ejemplares de sus emblemáticas plantas a localidades afectadas por la dana.

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha subrayado durante el acto que este reparto simboliza “un trocito de Bétera para cada uno de los pueblos hermanos que, tras la tragedia, contaron con la solidaridad de nuestra gente y que hoy merecen este gesto de cariño y esperanza”. Además, ha explicado que el propio ‘Mestre Alfabeguer’ ha cultivado con especial cuidado estas plantas, en un proceso que comenzó el pasado mes de marzo, para que llegaran en las mejores condiciones y sirvieran como símbolo de unión, esperanza y apoyo.

Torrent agradece el obsequio y celebra el vínculo con Bétera

José Gozalvo, ha mostrado el agradecimiento de la ciudad por este obsequio que trasciende lo ornamental para convertirse en un gesto de hermandad y solidaridad entre municipios. “Recibir esta alfábega no es solo recibir una planta emblemática, es recibir el cariño y la cercanía del pueblo de Bétera hacia Torrent y hacia todos los vecinos que sufrieron las consecuencias de la dana. Es un gesto que nos emociona y que refuerza los lazos entre nuestros pueblos”, ha declarado Gozalvo.

La entrega de l'alfàbega ha rendido homenaje a los pueblos de la dana / Ayuntamiento de Torrent

La alfábega: tradición, cultura y hermanamiento

La alfábega es el símbolo por excelencia de Bétera y cada año, durante el mes de agosto, llena de color, aroma y espectacularidad las calles del municipio en una tradición centenaria. En 2025, esta tradición se ha unido a la solidaridad, ya que por primera vez en la historia se ha realizado un reparto tan especial y emotivo hacia 37 localidades hermanas, entre ellas Torrent.

Con esta iniciativa, Bétera no solo comparte una parte de su cultura y sus fiestas, sino que tiende puentes de unión y afecto entre pueblos que han vivido situaciones difíciles, recordando que la cooperación y la solidaridad son valores fundamentales para superar las adversidades.