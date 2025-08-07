Torrent vive un nuevo fin de semana de “A la Lluna de Torrent”

La programación cultural del verano en la capital de l’Horta Sud se prepara para un segundo fin de semana de propuestas dentro de la segunda edición de “A la Lluna de Torrent”. El viernes 8 y el sábado 9 de agosto, plazas, parques y espacios al aire libre de la ciudad volverán a llenarse de música, humor, magia, cine y actividades para todos los públicos en un programa gratuito, abierto y descentralizado que acerca la cultura a cada barrio y urbanización del municipio.

Tras el éxito del primer fin de semana, el Ayuntamiento de Torrent refuerza su apuesta por mantener viva la actividad cultural durante todo el mes de agosto, ofreciendo espectáculos de calidad pensados para familias, jóvenes, mayores y visitantes. El alcalde accidental, José Gozalvo, ha señalado que “con esta programación rompemos la idea de que agosto es un mes vacío en las ciudades. Torrent vibra con la cultura también en verano, llenando de vida cada rincón y ofreciendo a las familias cultura, entretenimiento y distracción de calidad”.

Viernes 8 de agosto

La programación arranca el viernes 8 a las 19:30 horas en Colonia Blanca con el espectáculo infantil “La Colección de Cuentos”, una propuesta de cuentacuentos y marionetas donde Amparito, acompañada del capitán Colocochino, invita a grandes y pequeños a sumergirse en un universo de historias, fantasía y humor participativo. Un espectáculo lleno de imaginación, ideal para disfrutar en familia y compartir la magia de los relatos clásicos y contemporáneos.

La noche continuará en el mismo emplazamiento a las 22:30 horas, con el concierto “Canciones de una vida: Tributo a Serrat y Cía”, a cargo del artista Pepe Andrés, que recorrerá grandes momentos de la música española con temas inmortales de Joan Manuel Serrat y otros intérpretes emblemáticos de nuestra historia musical. Un viaje nostálgico y emocionante que unirá generaciones al ritmo de canciones que forman parte de la memoria colectiva.

En paralelo, a las 22:30 horas en La Marxadella, el ciclo “Cinema a la Lluna” proyectará la película de animación “Trolls 3, Todos juntos”. Con nuevas canciones, humor y mucho color, la película celebra la amistad, la unión y la magia de la música. Una aventura llena de color, humor y música que encantará a los más pequeños y divertirá a toda la familia bajo el cielo estrellado de agosto.

Sábado 9 de agosto

El sábado 9 a las 19:00 horas, la programación llega a la plaza Mestre Lorenzo Fuertes Julvez esq. Marxadella con los Juegos Gigantes, una actividad infantil y familiar de la empresa torrentina A Riure. Una propuesta lúdica, sostenible y artesanal, con veinte juegos de madera de gran formato, pensada para compartir en grupo, fomentar la creatividad y disfrutar del tiempo libre de manera divertida y participativa.

La música tomará el relevo a las 20 horas en la Plaza de la Iglesia con la actuación de Raúl Rubio en concierto, cantante valenciano de gran carisma y versatilidad, que ofrecerá un concierto de “canciones de siempre”. Un repertorio popular y emocionante que invita a cantar y recordar grandes éxitos de varias épocas, haciendo de la velada un momento especial para vecinos y visitantes.

A las 22:00 horas, la explanada de la de la Ermita en Mas del Jutge, será el espacio donde se proyectará una sesión de cine al aire libre bajo las estrellas, donde las familias podrán reunirse para disfrutar de una película pensada para todos los públicos. La magia del séptimo arte se traslada a Mas del Jutge en un entorno único, convirtiendo la explanada de la Ermita en una gran sala de cine donde pequeños y mayores compartirán risas y emociones.

La jornada culminará a las 22.30 horas, también en la Plaza de la Iglesia, con la proyección de la exitosa comedia española “8 Apellidos Marroquís”, dentro del ciclo “Cine a la Lluna”. En medio de divertidos choques culturales y giros inesperados, esta comedia romántica explora temas como la identidad, el humor y los prejuicios sociales. Una película cargada de humor y enredos familiares, ideal para disfrutar al aire libre en compañía de amigos y familiares, compartiendo cena y risas bajo la luna.

Un proyecto cultural que llega a cada rincón

La segunda edición de “A la Lluna de Torrent” ha logrado consolidarse como una referencia en la comarca, con un programa que apuesta por la descentralización, la participación ciudadana y el talento local, con la presencia destacada de artistas torrentinos y compañías de la zona. Con cerca de 40 actividades en 20 ubicaciones distintas durante todo el mes, el programa acerca la cultura a barrios, plazas, urbanizaciones y diseminados, fomentando la cohesión vecinal, la participación ciudadana y el orgullo de pertenencia.

Todos los actos son gratuitos y de acceso libre, y cuentan con la colaboración del Ministerio de Juventud e Infancia, a través de las ayudas específicas para municipios afectados por la dana.

Para consultar la programación completa durante el mes de agosto, de "A la Lluna de Torrent", visite la web municipal y las redes oficiales del ayuntamiento de Torrent.

Invitación abierta a la ciudadanía

El alcalde accidental, José Gozalvo, ha animado a vecinos y visitantes a sumarse a este segundo fin de semana de cultura y convivencia: “Queremos que cada torrentino y torrentina sienta que en agosto su ciudad les ofrece momentos para compartir, disfrutar y encontrarse con la cultura. Cada actividad es una oportunidad para fortalecer la convivencia, para que nuestras plazas sean espacios de encuentro y alegría. Invitamos también a los vecinos de la comarca a descubrir Torrent y vivir con nosotros estas noches de música, cuentos y cine bajo las estrellas”.