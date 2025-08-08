Alboraia aprovecha agosto para desbrozar los caminos de todo el término municipal
La menor afluencia de vehículos por vacaciones permite a Egusa recortar la vegetación para garantizar visibilidad completa
El Ayuntamiento de Alboraia ha empezado los trabajos de desbroce de caminos de todo el término municipal. La empresa municipal Egusa está llevando a cabo la tarea aprovechando la menor afluencia de vehículos propia de las vacaciones, lo que permite recortar la vegetación de estas vías para garantizar visibilidad completa y, por tanto, seguridad.
De hecho, Egusa ya ha terminado la actuación en Camí la Mar, la vía que conecta el Polígono Industrial y La Patacona y que ya el año pasado fue objeto de una mejora viaria con señalética, pintura y cambios de sentido a favor de la seguridad en uno de sus cruces.
No es la única tarea que se está haciendo coincidiendo con la menor presencia de vecinos y vecinas. Por ejemplo, Egusa está dentro de los colegios públicos cumpliendo con su función de mantenimiento. En este sentido, en estos momentos ya ha cambiado y reparado el césped de los patios y está pintando las aulas del CEIP Cervantes, tareas que se expandirán al resto de centros durante el mes.
