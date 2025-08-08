Aldaia pide a Mazón urgencia para reparar un puente de acceso a Bonaire

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recibido este viernes en el Palau a una delegación del Ayuntamiento de Aldaia para abordar distintas cuestiones de competencia autonómica dentro de los trabajos de reconstrucción. Al encuentro, fijado hace días, no ha podido asistir el alcalde Guillermo Luján que ha tenido que acudir a un sepelio en Pego. Se trata del tercer encuentro del president con alcaldes socialistas de la municipios dana tras Paiporta y Catarroja.

La regidora de Urbanismo. Mónica Trujillo, ha explicado a la salida de la reunión que el principal tema sobre la mesa ha sido el corte del puente que conecta la A-3 con el centro comercial Bonaire. Se trata de la pasarela ubicada en la CV-410, sobre el barranco de la Saleta. El puente, de ti fue clausurado hace una semanas por la Generalitat ante los daños que han aflorecido, meses después de la barrancada. El citado viario es de titularidad municipal.

Trujillo detalla que con las altas temperaturas se ha secado la humedad y ha dejado visibles los daños del puente. “Algunos de los taludes han perdido masa”, afirma la regidora. En este sentido, ha revelado que el president se ha comprometido a incluir la actuación por vía de urgencia en el próximo pleno del Consell, una sesión que no se producirá hasta dentro de dos semanas cuando la Generalitat retome la actividad. Desde el consistorio se espera agilidad en la reparación dada la importante conexión que supone la pasarela, tanto para vecinos y trabajadores de las áreas industriales como los visitantes del centro comercial Bonaire.

El puente afectado sobre el barranco de la Saleta / GM

También ayuntamiento y Generalitat abordaron el futuro proyecto de desvío del barranc de la Saleta. Según explican desde Aldaia, Mazón ha dado todo su apoyo al proyecto, que ahora sigue con el procedimiento administrativo y se espera que las obras comience el próximo año.

Por otro lado, el consistorio ha trasladado la administración autonómica la necesidad de acometer una reforma integral en el centro educativo Platero y Yo. El CEIP resultó dañado por la dana y si bien se ha realizado una reforma y el alumnado iniciará el curso con normalidad en septiembre (durante los meses pasados estuvieron desplazados en el Cremona de Alaquàs), desde Aldaia consideran estos trabajos insuficientes. "Se trata de un centro ya antiguo que ya no responde a las necesidades de alumnos y alumnas", apuntaba y como ejemplo señalaba que "el comedor es pequeño para todos los estudiantes, que deben hacer turnos", indicaba Trujillo, que añadía que Mazón tomó nota de la reivindicación.

Mus, Mazón y Trujillo durante el encuentro / L-EMV

Mazón anuncia el compromiso

Desde Presidencia han informado el compromiso del Consell para asumir las competencias para la adecuación de esta infraestructura que parte de la carretera CV-410 y cruza el barranco de la Saleta mediante un puente. Mazón ha resaltado que la actuación se acometerá por emergencia para permitir la apertura del vial en condiciones adecuadas de seguridad “lo antes posible” y mejorar la conectividad del área comercial del municipio, el cual ha considerado “un motor de la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana”.

La rehabilitación se incorporará al plan ‘Recuperem València’ que lleva a cabo la Generalitat en el que asume medio centenar de actuaciones de titularidad local en municipios afectados por las inundaciones con una inversión de 50 millones de euros.

En el ámbito educativo, el president ha destacado el desarrollo de actuaciones para la restauración de centros como el CEIP Ausiàs March, la Escuela Infantil De Primer Ciclo La Font De La Rosa, el IES Salvador Gadea, el CEIP Mariano Benlliure, el CEIP Platero y yo y el IES Carles Salvador. También se incluye el suministro de mobiliario para centros docentes de infantil y primaria afectados, entre otras actuaciones en áreas como servicios sociales y agricultura.

El president ha incidido en el compromiso del Consell con la recuperación de Aldaia, con una inversión superior a los 40 millones de euros para reparar los daños ocasionados en distintas infraestructuras, que se suman a los 29 millones de euros en ayudas directas. En este sentido, cabe resaltar más 12,5 millones de euros por pérdida de vehículo, 6,9 millones de euros en ayudas urgentes para bienes de primera necesidad y 5,8 millones de euros para la reactivación de la actividad económica, entre otras.