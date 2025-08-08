La depuradora de Torrent contará con muro perimetral y compuertas para evitar futuras riadas

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Torrent, severamente dañada por la barrancada del 29 de octubre, será demolida y se construirá tierra adentro para evitar futuros episodios. Además, contará con elementos de protección, como muros perimetrales y puertas abatibles.

La EDAR se encuentra frente al barranco del Poyo desde que fuera construida en 1994. En octubre de 2023 comenzaron las obras de construcción de la nueva estación, en el mismo lugar que la original. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinó más de 26 millones para la actuación, con el objetivo de mejorar el sistema de depuración, adaptarlo a las necesidades actuales del municipio y compatibilizar los procesos de tratamiento con el curso del agua en el que se descargan las aguas residuales con el objetivo de poder reutilizar parte del efluente para el riego agrícola. Entre las actuaciones proyectadas destacaba la construcción de un tanque de almacenamiento que reducirá el número de vertidos de al Barranco del Poyo, una instalación que disminuirá los impactos sobre el entorno, en especial los olores y ruidos. También adecuar el tramo final de la red de colectores de llegada a la EDAR (Norte, Sur y Vedat).

Fernando Bustamante

Pero la dana afectó gravemente a la depuradora. Hasta el punto de que se tuvo que actuar de urgencia para evitar que se siguieran vertiendo aguas fecales al Poyo, que desemboca en l’Albufera. En diciembre de 2024 la planta volvió a estar operativa, permitiendo, entre otras, que el colector del Vedat retomará su conexión con la planta.

Dentro del plan de emergencia

El gobierno central, en conjunto con la Confederación Hidrográfica del Júcar, puso en marcha el “Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado en la Comunitat Valenciana”, una iniciativa con la que poder levantar todo aquello que la dana se llevó. Cuando dicho plan se presentó a las administraciones locales hace solo una semanas, únicamente restaba por empezar una actuación: “Obras de emergencia para la defensa de avenidas y retranqueo de las obras de adecuación de la Edar de Torrent”.

La depuradora, en la actualidad / L-EMV

La barrancada ensanchó en barranco del Poyo en casi todo su trazado hasta la Albufera. La expansión de su cuenca provocó que la depuradora de Torrent se encuentre actualmente en unos cincuenta metros dentro del dominio hidráulico de la rambla. De ahí que tras un exhaustivo análisis del comportamiento del barranco y de un estudio de la zona, se ha determinado que se desplazará la nueva estación tierra adentro para protegerla de futuras riadas.

Daños en la depuradora de Torrent tras la barrancada / L-EMV

El plan estatal ha dotado a esta actuación de emergencia con 6,2 millones de euros, en la que se incluye la construcción de muros perimetrales así como de compuertas abatibles para resguardar a la instalación de avenidas de agua. En este sentido, se demolerá la parte que fue construida antes de la dana para su reubicación a decenas de metros de distancia del barranco del Poyo con la finalidad de que sea más operativa.