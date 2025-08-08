La Mancomunitat l’Horta Nord reforma su sede

La Mancomunitat l’Horta Nord ha finalizado las obras de reforma de su sede en la Pobla de Farnals, con una inversión de 166.980 euros, financiada a través del Plan de Inversiones 2022-2023 de la Diputación de Valencia. El objetivo de las obras era lograr una sede más eficiente, accesible y adaptada a las necesidades reales del equipo técnico y de los diez municipios que atiende la Mancomunitat.

Se pretende mejorar la eficiencia energética y ampliar espacios / Mancomunitat de l'Horta Nord

Las actuaciones efectuadas han permitido mejorar la eficiencia energética del edificio mediante la instalación de iluminación LED, la renovación de las carpinterías de puertas y ventanas, y la incorporación de una instalación fotovoltaica. Además, se han ampliado las dependencias administrativas con una nueva distribución interior que permite optimizar el uso de los espacios.

Nuevas mejoras

En concreto, se ha reformado el actual salón de plenos, el cual se dividirá en un nuevo despacho, un almacén y un nuevo salón de plenos más funcional. Paralelamente, el archivo de la planta segunda se ha reubicado en la planta baja para habilitar dos nuevos despachos separados por mamparas de vidrio acústico y para descargar el peso del archivo del forjado superior. También se han renovado los sistemas de climatización.

Los despachos de la segunda planta estarán divididos por mamparas de vidrio / Mancomunitat de l'Horta Nord

Como ha explicado el presidente de la Mancomunitat, Fran López, “esta reforma responde a una necesidad real de modernización de la sede para prestar un mejor servicio público”; además añade que “queremos que la Mancomunitat esté preparada para seguir creciendo y que los ayuntamientos vean en ella un proyecto funcional, que les ayuda día a día y por el que hay que seguir apostando”.