La Oficina de Atención al Ciudadano de Torrent consolida su excelente funcionamiento

La Oficina de Atención al Ciudadano (TDIC) del Ayuntamiento de Torrent ha cerrado el último año con unos resultados que consolidan su papel como servicio esencial en la relación directa entre el consistorio y la ciudadanía. La oficina ha reforzado su función como ventanilla única, ofreciendo un punto centralizado donde resolver de manera ágil, eficiente y personalizada la mayoría de trámites administrativos municipales.

Esta consolidación llega acompañada de un reconocimiento unánime por parte de los usuarios, que han encontrado en este servicio una vía rápida y cercana para gestionar sus necesidades, y por parte del propio equipo de gobierno, que ha hecho de la modernización administrativa una de sus prioridades.

Un servicio consolidado, ágil, moderno y cercano / Ayuntamiento de Torrent

210 gestiones realizadas y 158 personas atendidas al día

En el último año, la TDIC ha atendido presencialmente a un total de 46.800 personas, a las que hay que sumar las 1.884 que fueron recibidas y asistidas de manera específica para tramitar cuestiones relacionadas con la dana que afectó gravemente al municipio, lo que supone que 158 usuarios fueron atendidos cada día. En ese contexto de emergencia dana, la oficina reorganizó su funcionamiento para dar prioridad a las gestiones vinculadas a la recuperación, habilitando canales específicos y un refuerzo en la atención que permitió tramitar con rapidez las certificaciones, ayudas y documentación necesarias para las familias afectadas.

La alcaldesa accidental y concejala del Área, Amparo Chust, ha querido destacar esta labor extraordinaria subrayando que "la TDIC se ha convertido en un referente de atención municipal, ofreciendo una respuesta rápida, profesional y cercana. Este año, además, quiero reconocer públicamente la labor excepcional de los funcionarios que, en los meses más complicados de la dana, se volcaron en atender a los vecinos afectados, gestionando con eficacia y sensibilidad todas sus solicitudes".

Chust: "En los meses más difíciles, nuestros funcionarios demostraron una implicación extraordinaria" / Ayuntamiento de Torrent

En cuanto al volumen de trabajo desarrollado, en el periodo comprendido entre agosto de 2024 y julio de 2025 se han registrado 64.723 gestiones presenciales, lo que supone una atención de 210 gestiones al día, a las que hay que añadir 22.928 certificados de padrón colectivos e históricos expedidos por correo electrónico y 8.247 certificados de empadronamiento individuales emitidos a través de la sede electrónica. Estas cifras reflejan el notable grado de digitalización que ha alcanzado la oficina, ofreciendo múltiples vías de tramitación para que cada vecino pueda elegir la que mejor se adapta a sus necesidades.

Cajero TDIC: 74 gestiones tramitadas al día

Una parte fundamental de este avance en la modernización administrativa la constituye el cajero automático de autoadministración TDIC, instalado en la planta baja del edificio consistorial. Durante el último año, este dispositivo ha realizado 22.779 gestiones, entre las que destacan 10.859 certificados individuales, 5.646 certificados históricos y 6.274 solicitudes de cita previa, lo que dá como resultado 74 gestiones al día, realizadas desde el cajero en el último año. El uso intensivo de esta herramienta confirma la buena acogida por parte de los vecinos, que han encontrado en ella una manera sencilla, cómoda y rápida de resolver trámites al instante, sin colas ni esperas y en un horario más flexible que el de la atención presencial.

El funcionamiento del cajero TDIC, unido a la atención prestada en los mostradores de la planta baja, permite que la oficina pueda ofrecer un servicio completo que combina tecnología y trato humano. Los funcionarios orientan e informan sobre subvenciones y ayudas, plazos administrativos, prestaciones sociales, impuestos o trámites relacionados con cualquier área municipal. Las gestiones más solicitadas siguen siendo las denominadas "express", como la emisión de certificados de empadronamiento, la renovación de certificados electrónicos o la obtención de certificados de padrón sin necesidad de disponer de certificado digital, gracias a un procedimiento específico que el ayuntamiento valida y remite por correo electrónico.

Una atención excepcional durante la Dana, con 2.000 personas atendidas / Ayuntamiento de Torrent

Finalmente Chust, ha subrayado la apuesta por la modernización del servicio: "El crecimiento en el uso del cajero automático y de la sede electrónica demuestra que la ciudadanía valora la comodidad y la rapidez que ofrecen estas herramientas. Seguiremos incorporando mejoras tecnológicas y nuevos servicios para que la TDIC continúe siendo un referente de cercanía, eficacia y modernidad en la atención municipal".

El TDIC se mantiene abierto durante todo el año, de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas y los sábados de 9:00 a 12:30 horas, adaptando su horario en los meses de julio y agosto a una jornada de 8:00 a 14:00 horas. El cajero automático sigue este mismo horario en verano, aunque su agilidad y facilidad de uso hacen que sea uno de los recursos más valorados por los vecinos.

El balance de este año no solo confirma la consolidación del servicio, sino que pone de relieve su capacidad de adaptación ante situaciones excepcionales, como la vivida con la dana. El esfuerzo del personal municipal, la apuesta por la digitalización y la mejora continua en la atención son los pilares que han convertido a la Oficina de Atención al Ciudadano de Torrent en un modelo de gestión pública cercana, moderna y eficaz.