Paiporta arranca las Fiestas de Sant Roc
El pregón y el concierto inaugural de la Banda Primitiva darán comienzo a las fiestas patronales de la localidad
Paiporta ya empieza a vivir el principio de sus fiestas de Sant Roc "con la emoción y la ilusión de reencontrarse en las calles". El jueves 7 de sgoto, la Junta Coordinadora de Comparsas de Moros y Cristianos, en colaboración con el consistorio, realizó el tradicional pasacalles por las calles Casota, Federico García Lorca, Santa Anna, Primero de Mayo y Puente Viejo, hasta finalizar en la plaza donde se ha celebrado el pregón inaugural.
Unas fiestas con recuerdo de la dana
Vicent Ciscar, alcalde del municipio, acompañado por la concejala de Cultura, Esther Torrijos, ha dado la bienvenida a unas fiestas "que este año tienen un significado todavía más especial después del que vivió nuestro pueblo con la dana del pasado octubre".
El primer edil ha destacado que estas fiestas "son la oportunidad de volver a ilusionarnos, de volver a llenar nuestras calles de tradición, cultura y fiesta. Porque, a pesar de las adversidades, nuestra identidad y nuestras raíces nos mantienen vivos y unidos".
En el pregón, el alcalde ha dedicado unas palabras para las familias afectadas por la dana y ha recalcado la fuerza y la hermandad del pueblo: "Si algo ha demostrado Paiporta es su unidad. La solidaridad de cada uno de vosotros ha sido el ejemplo más grande de como un pueblo se levanta y mira adelante".
Reconocimiento a la música local
Además, por primera vez, el concierto de Sant Roc ha abierto las fiestas de forma oficial, a cargo de la Banda Primitiva de Paiporta. "De ahora en adelante, las bandas de música locales serán las protagonistas del inicio de las fiestas", respondiendo a la "demanda histórica de las agrupaciones musicales y poniendo en valor la música como estandarte de la cultura".
Ciscar y Torrijos han querido reconocer "la fuerza y la resiliencia de las asociaciones musicales, que a pesar de las dificultades han sabido mantener viva la cohesión que nos hace más fuertes como comunidad". La regidora de Cultura ha destacado que "la música es cultura, y la cultura es el corazón de un pueblo. Hoy Paiporta vuelve a levantarse con orgullo gracias a la pasión de nuestras bandas".
Suscríbete para seguir leyendo
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Susto en València: roban un reloj de 110.000 euros a Calatrava... y lo recupera en minutos
- Voracidad inmobiliaria: Casi la mitad de las viviendas de Valencia se vende en menos de un mes
- Paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
- Alboraia explota por el cierre de playas: 'No podemos ser quien se coma el problema
- Visit València confirma la caída del turismo en la capital
- Primer día de ola de calor en Valencia: Estos son los municipios que han superado los 40ºC
- Canet ordena el cierre de los ‘food trucks’ del puerto