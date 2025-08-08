Paiporta arranca las Fiestas de Sant Roc

Paiporta ya empieza a vivir el principio de sus fiestas de Sant Roc "con la emoción y la ilusión de reencontrarse en las calles". El jueves 7 de sgoto, la Junta Coordinadora de Comparsas de Moros y Cristianos, en colaboración con el consistorio, realizó el tradicional pasacalles por las calles Casota, Federico García Lorca, Santa Anna, Primero de Mayo y Puente Viejo, hasta finalizar en la plaza donde se ha celebrado el pregón inaugural.

Comparsas paiportinas de Moros y Cristianos / Ayuntamiento de Paiporta

Unas fiestas con recuerdo de la dana

Vicent Ciscar, alcalde del municipio, acompañado por la concejala de Cultura, Esther Torrijos, ha dado la bienvenida a unas fiestas "que este año tienen un significado todavía más especial después del que vivió nuestro pueblo con la dana del pasado octubre".

El primer edil ha destacado que estas fiestas "son la oportunidad de volver a ilusionarnos, de volver a llenar nuestras calles de tradición, cultura y fiesta. Porque, a pesar de las adversidades, nuestra identidad y nuestras raíces nos mantienen vivos y unidos".

Vicent Ciscar, alcalde de Paiporta, en el pregón / Ayuntamiento de Paiporta

En el pregón, el alcalde ha dedicado unas palabras para las familias afectadas por la dana y ha recalcado la fuerza y la hermandad del pueblo: "Si algo ha demostrado Paiporta es su unidad. La solidaridad de cada uno de vosotros ha sido el ejemplo más grande de como un pueblo se levanta y mira adelante".

Reconocimiento a la música local

Además, por primera vez, el concierto de Sant Roc ha abierto las fiestas de forma oficial, a cargo de la Banda Primitiva de Paiporta. "De ahora en adelante, las bandas de música locales serán las protagonistas del inicio de las fiestas", respondiendo a la "demanda histórica de las agrupaciones musicales y poniendo en valor la música como estandarte de la cultura".

Concierto ofrecido por la Banda Primitiva de Paiporta / Ayuntamiento de Paiporta

Ciscar y Torrijos han querido reconocer "la fuerza y la resiliencia de las asociaciones musicales, que a pesar de las dificultades han sabido mantener viva la cohesión que nos hace más fuertes como comunidad". La regidora de Cultura ha destacado que "la música es cultura, y la cultura es el corazón de un pueblo. Hoy Paiporta vuelve a levantarse con orgullo gracias a la pasión de nuestras bandas".