Paterna estrena su primera fuente pública en la Plaza Mayor

El Ayuntamiento, a través de la empresa mixta Aigües de Paterna, ha instalado su primera fuente pública de agua refrigerada gratuita en el epicentro de la localidad como es la Plaza Mayor donde se ubica el emblemático ‘Monumento al Tirador’.

Se trata del primer dispensador de agua fresca de este proyecto piloto que consiste en la instalación de una red de surtidores de agua fresca con sistema sostenible y que se extenderá, próximamente, con la incorporación de 5 surtidores más en espacios públicos estratégicos de la ciudad con mayor concurrencia ciudadana.

Una iniciativa a favor del medio ambiente

Así lo ha anunciado hoy la Teniente Alcalde de Fomento y Gestión de la Ciudad, Mercedes Navarro, quien ha explicado que “este tipo de fuente suministra agua refrigerada mediante un sensor sin necesidad de pulsar un botón, promoviendo un consumo responsable, respetuoso y comprometido con el cuidado del medio ambiente por parte de los usuarios que podrán consumirla depositando sus botellas particulares que se rellenarán automáticamente”.

Asimismo, Navarro ha precisado que “seguimos estudiando las siguientes ubicaciones más óptimas y de mayor afluencia vecinal dentro de esta primera fase del proyecto para colocar el resto de dispensadores de agua refrigerada en lugares clave de nuestra ciudad”.

Ayuda frente al calor

Esta actuación, enmarcada en la estrategia municipal del Ejecutivo socialista para combatir la emergencia climática en los espacios públicos urbanos, “ofrecerá a los paterneros y paterneras mejores condiciones para afrontar los días de calor intenso y prolongado del verano y disfrutar de la ciudad más sostenible y más orientada a cuidar a su ciudadanía”, ha subrayado Navarro.

De este modo y con el objetivo de hacer de Paterna una ciudad más amigable y sostenible para proporcionar mayor disfrute y bienestar a los vecinos y vecinas, esta nueva iniciativa del consistorio paternero se añade al plan de sombras activado en el marco de la estrategia municipal de mejora del confort climático.