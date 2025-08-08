Piscinas gratis por la ola de calor
Algunos consistorios han decidido no cobrar entrada de cara a la ola de calor que se prevé hasta la semana que viene
Dos ayuntamientos de la provincia de Valencia han decidido abrir este fin de semana, 9 y 10 de agosto, y otros días con altas temperaturas su piscina de forma gratuita debido a la ola de calor que se avecina desde hoy jueves 7 de agosto.
Esta ola de calor se va a alargar por lo menos seis días más y va a ser la quinta más larga registrada en España. Se espera que deje temperaturas de hasta 45 grados en algunos puntos de la península y, tras los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), algunas localidades están implementando medidas como las alertas amarillas para prevenir a la población.
Massamagrell
El Ayuntamiento de Massamagrell ha avisado que "ante el episodio de altas temperaturas previsto para este fin de semana, se ha decidido abrir gratuitamente la piscina municipal los días 9 y 10 de agosto, como medida de prevención y bienestar para la ciudadanía".
El horario de la pisicina será de 11:00 a 20:00 y se podrá entrar hasta completar aforo. Desde el consistorio animan a los vecinos a cuidarse y a "aprovechar los recursos municipales para protegerse".
Riba-roja del Túria
En Camp de Túria, la piscina de Riba-Roja permanecerá abierta de forma gratuita "con motivo de la ola de calor decretada por AEMET en la Comunidad Valenciana" desde hoy, 7 de gosto, "hasta que esté activa la ola de calor". La entrada será válida hasta completar aforo.
El Ayuntamiento de Riba-Roja también ha publicado algunas recomendaciones como consultar los avisos actualizados de la AEMET o llamar al 112 en caso de encontrarse mal.
