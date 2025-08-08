Port Saplaya vive su cuarto día de restricciones en la playa con la confusión de los bañistas
La contaminación fecal del agua procedente de las acequias prohíben el acceso al mar en varios puntos del litoral
Las playas de Alboraia no pasan por su mejor momento. Mientras que en la Patacona sufre cortes de agua constantes en sus lavapiés que suscitan las quejas de los vecinos y visitantes, Port Sapalaya, la playa dels Peixets y la canina tienen restricciones al baño que, en el caso de Port Saplaya, alcanzan su cuarto día consecutivo y ya es la segunda vez que ocurre en esta temporada estival, la primera fue el 25 de julio. Otros municipios como Meliana también afrontan el mismo problema, y es que en la localidad vecina solo se permite el baño en la franja, de unos 500 metros, entre los espigones.
El motivo de los cierres responde a la presencia elevada de niveles microbiológicos en el mar provenientes de las acequias. De este modo, según lo establecido en la legislación de calidad de agua de baño, la Conselleria de Medio Ambiente obliga a cerrar la zona al baño y a facilitar la información a la población. Por este motivo, en el paseo de las playas norte de Alboria se encuentran diferentes vallas que delimitan los tramos donde los visitantes pueden bañarse y donde no. En Meliana, la Policía Local ha colocado carteles en la entrada de la playa en el que indican que está prohibido el baño.
Además, el equipo de salvamento y socorrismo se encarga de informar a los bañistas de las diferentes restricciones. Este diario lo ha podido comprobar esta mañana en Port Saplaya, donde los socorristas estaban informando personalmente a los visitantes sobre en que zonas podían acceder al agua y las que no. "Hemos venido hoy y nos ha dicho el socorrista que en esta zona no podíamos bañarnos, pero que a partir de 50 metros sí que era accesible el baño, así que no sabemos muy bien qué hacer", expresaba una mujer.
Bañistas en las zonas prohibidas
La poca distancia entre las zonas en las que está permitido el baño y las que no ha generado la confusión de los usuarios. De hecho, hemos podido comprobar cómo había bañistas en las zonas restringidas, aunque en menor medida.
Por su parte, el alcalde de la localidad, Miguel Chavarría, manifestó en un comunicado el 6 de agosto que "no puede ser que por ser la última parada de las acequias, a cuyo paso se va vertiendo productos contaminantes, nos comamos un problema que excede a nuestras competencias. Mis vecinos y vecinas merecen un respeto". "No nos gusta tampoco la forma de actuar de Conselleria. El protocolo no puede funcionar a base de avisar a la localidad afectada de que cierre sus aguas en bucle. Deben dirigirse a las entidades del Barranco del Carraixet y de las acequias (Rascanya y Moncada) para investigar y poner fin a los vertidos", añadió.
En todo caso, Alboraia afronta otro fin de semana con sus playas parcialmente cerradas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Susto en València: roban un reloj de 110.000 euros a Calatrava... y lo recupera en minutos
- Voracidad inmobiliaria: Casi la mitad de las viviendas de Valencia se vende en menos de un mes
- Paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
- Alboraia explota por el cierre de playas: 'No podemos ser quien se coma el problema
- Visit València confirma la caída del turismo en la capital
- Venden por 650.000 euros un dúplex de 84 metros en pleno 'barrio chino' de València
- Primer día de ola de calor en Valencia: Estos son los municipios que han superado los 40ºC