El PSPV de Tavernes Blanques denuncia falta de limpieza y seguridad

El partido socialista de Tavernes Blanques ha denunciado "falta de limpieza y seguirdad" en las calles de la localidad por parte del ayuntamiento. Tavernes Blanques ya tuvo problemas debido a quejas vecinales por el estado de su piscina municipal, donde un vecino llegó a declarar por redes sociales que su bebé había contraído gastroenteritis por culpa del agua y por el contrato de basuras, que el PSPV considera "vago e insuficiente".

Ahora, el PSPV de Tavernes Blanques, en cuanto a la piscina, también han denunciado que el bar adjunto "lleva cerrado tres años" y que "no hay zonas para refrescarse ni para comprar agua". Declaran que el alcalde, Arturo Ros, del Partido Popular, les ha dicho que "la piscina ha pasado a la inspectora" y que "estaba bien". Sin embargo, ellos alegan que esa última afirmación "no es cierta" y que la piscina "está llena de deficiencias por todos los sitios", aunque el primer edil afirma que "en todas las piscinas de España pasa lo mismo y que se está mejorando".

Medidas "injustas" en cuanto a la basura

Debido a la renovación de la casa de basuras del municipio todas las viviendas paguen la misma cantidad, 56 euros, sin tener en cuenta cuántas personas viven allí. "No contamina igual una persona que ocho", replican los socialistas. Añaden que, en cuanto a los comercios se les tiene en cuenta los metros cuadrados y "un edificio como la iglesia, que no genera casi residuos tiene que pagar 5.000 euros". "Todos los comerciantes de Tavernes Blanques están en pie de guerra y han hecho una reclamación", declaran.

"Están cometiendo muchísimas imprudencias", señalan. Sobre la limpieza del pueblo añaden que "está tan sumamente mal que ya nace flaco (hongo) en algunas superficies". El ayuntamiento, por su parte, señala que el partido socialista "no abrió ningún expediente de contratación para personal de limpieza en los ocho años que estuvieron" y que ellos "están haciendo un contrato en septiembre y van a poner a 10 personas de personal".

Sobre la casa de basuras, el alcalde declara que "se lo han tenido que comer con patatas por culpa de Pedro Sánchez, ya que antes se pagaba 360.000 euros por recogida de basuras con presupuesto municipal" y que ahora "por normativa europea, al igual que en otros países, los municipios han de pagarlo y que lo están haciendo lo mejor posible".

"Los alcaldes nos hemos encontrado con este desbarajuste y nos hemos tenido que buscar la vida". Ros añade que "han hecho todo lo que creen más justo para todo el mundo y para que se pague lo menos posible". Señala a los socialistas afirmando que "no pegan ni un palo al agua, y luego el malo es el alcalde". "Yo cometo errores porque trabajo. Ellos como no trabajan no cometen errores".

Inseguridad debido a la okupación

Por otra parte, la seguridad también ha formado parte de las quejas hacia el ayuntamiento, debido a distintos casos de okupación en la localidad de los que el consistorio "no se está haciendo cargo". "Hay un asentamiento de personas extranjeras en el barranco, se han metido en la antigua fábrica de lladró, en la vaquería y en la antigua fábrica de Oscar Mayers", afirman los socialistas. "Estas personas se dedican a romper coches y a molestar a las chicas, que están sufriendo acoso", sentencian.

Este problema, añaden, "viene agravado por el hecho de que no hay Policía Local por las noches" ni "ningún teléfono de la localidad al que acudir en caso de necesidad". Desde el PSPV de Taveres Blanques afirman que "esto se podría solucionar pidiendo apoyo a la subdelegación del gobierno", pero que "el alcalde y sus regidores no hacen nada" y "hay mucha inseguridad".

El representante del consistorio ha respondido que esto se trata de un "montaje de los suyos" y "un bulo", ya que "no hay denuncias ni por parte de la policía ni de la Guardia Civil". "Están incitando a la gente a creer cosas que no son verdad".

Sobre la falta de Policía Local, el alcalde lo califica como "una inventada", ya que el problema es que "cuatro policías se han ido a València y que ahora, gracias a la Oferta Pública de Empleo (OPE), han conseguido cubrir esas plazas y van a sumar más". También denuncia que cuando entró como alcalde en 2023, en el ayuntamiento "se debía 2 años a la policía y él se encargó de que se les pagara". "Tengo la conciencia muy tranquila", concluye el regidor.