Sant Roc llega al Nucli Antic de Burjassot en el sexto traslado

La peregrinación de Sant Roc en Burjassot sigue su paso y llega a su sexto traslado de la mano de la Agrupación Musical Los Silos, que ha tocado algunos pasodobles como “Amparito Roca”, “Aitana”, “Morenito de Valencia” y “El tio Ramon”, entre otros y viene amenizando “con toda la ilusión” los traslados de Sant Roc, con la presidenta de la agrupación, Vanessa Rubio, al frente.

Sant Roc, a la salida de la parroquia de la Natividad, a ritmo de pasodoble / Vicent Ruiz Sancho

Como han declarado en reiteradas ocasiones desde la entidad, “la colaboración de la Agrupación en las fiestas, en este caso las patronales, es una manera más de transmitir nuestra implicación en las manifestaciones culturales del pueblo”.

Recorrido del sexto traslado

En su sexto traslado, celebrado el jueves 7 de agosto, tras pernoctar la noche anterior en la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora el Patrón puso rumbo a la iglesia de San Miguel Arcángel, junto al Castillo de San Juan de Ribera, en el Nucli Antic, donde se encuentra la milenaria torre de origen musulmán –‘burj’–que da nombre a la ciudad.

Antes de llegar al ‘hotel’, el Peregrino visitó el estadio del club decano de la Comunitat Valenciana, el Burjassot CF, y compartió su tiempo con las comisiones falleras de Mariano Benlliure, en el barrio del Empalme, y de Plaça del Pouet, enfrente del templo del Arcángel.

La visita al campo de fútbol del Burjassot CF / Vicent Ruiz Sancho

Como en todos los traslados, el clavario mayor de Sant Roc, Juan José Garrido, acompañado del alcalde, Rafa García, entregó a los representantes de las entidades visitadas el ‘llibret’ de las fiestas patronales.