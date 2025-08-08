Susto en Alboraia: una anciana en el suelo, una olla quemada y una gran humareda
La Policía Local tiene que actuar en la Avinguda de l'Orxata ante las llamadas de vecinos alertando de un incendio
Susto en Alboraia. Vecinos de l'Avinguda de l'Orxata en Alboraia se sorprendieron ayer, entorno a las cuatro de la tarde, y alertaron ante una gran cantidad de humo que salía de la ventana de una de las viviendas, debido también a otros incendios recientes zonas de la ciudad como Port Saplaya.
La Policía Local empezó a recibir varias llamadas de vecinos ante la posible existencia de un incendio y se desplazaron de inmediato a la dirección proveída. Llamaron a la puerta de la vivienda varias veces pero no había respuesta por el otro lado.
Acceso a través de una terraza contigua
Una vecina de la casa vio cómo las fuerzas de seguridad no podían entrar a la vivienda de donde salía el humo y les ofreció entrar a la suya para pasar por saltando por la terraza contigua y poder acceder para solucionar el problema.
Al acceder, la policía se encontró con "una mujer en el suelo y la olla de la comida quemada". La vecina, una persona mayor, había caído mientras cocinaba y no había podido levantarse, por lo que la olla con la comida se quedó sobre el fuego y eso fue lo que provocó el humo que alertó a los vecinos.
La mujer no requirió de asistencia sanitaria y se le ayudó a levantarse y a limpiar la cocina y expandir el humo hacia fuera de la vivienda. También se llamó a sus familiares para que le pudieran acompañar tras un susto que, por suerte, solo quedó en eso.
