Susto en Alboraia: una anciana en el suelo, una olla quemada y una gran humareda

Susto en Alboraia. Vecinos de l'Avinguda de l'Orxata en Alboraia se sorprendieron ayer, entorno a las cuatro de la tarde, y alertaron ante una gran cantidad de humo que salía de la ventana de una de las viviendas, debido también a otros incendios recientes zonas de la ciudad como Port Saplaya.

La Policía Local empezó a recibir varias llamadas de vecinos ante la posible existencia de un incendio y se desplazaron de inmediato a la dirección proveída. Llamaron a la puerta de la vivienda varias veces pero no había respuesta por el otro lado.

Acceso a través de una terraza contigua

Una vecina de la casa vio cómo las fuerzas de seguridad no podían entrar a la vivienda de donde salía el humo y les ofreció entrar a la suya para pasar por saltando por la terraza contigua y poder acceder para solucionar el problema.

Al acceder, la policía se encontró con "una mujer en el suelo y la olla de la comida quemada". La vecina, una persona mayor, había caído mientras cocinaba y no había podido levantarse, por lo que la olla con la comida se quedó sobre el fuego y eso fue lo que provocó el humo que alertó a los vecinos.

La mujer no requirió de asistencia sanitaria y se le ayudó a levantarse y a limpiar la cocina y expandir el humo hacia fuera de la vivienda. También se llamó a sus familiares para que le pudieran acompañar tras un susto que, por suerte, solo quedó en eso.