Torrent avanza en la última fase de la modernización del Mercado Sant Gregori

El Mercado Sant Gregori de Torrent encara el tramo final de su transformación integral, y lo hace con un avance notable en las obras que permitirán modernizar por completo sus instalaciones históricas, en funcionamiento desde 1955. El concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, acompañado por el concejal de Servicios Sociales, Arturo García, y el Jefe de Servicio Técnico de Edificios Municipales y Brigadas, Vicente Ferrer, ha visitado el interior del recinto para comprobar de primera mano el estado actual de los trabajos.

José Francisco Gozalvo, Arturo García y Vicente Ferrer / Ayuntamiento de Torrent

Durante el recorrido, los responsables municipales han podido constatar el progreso de las actuaciones, que en estos momentos se centran en la renovación total del pavimento, tras el levantado y picado del suelo existente en la zona de venta tradicional. El espacio presenta ya la estructura completamente despejada, con los puestos cerrados para proteger las instalaciones interiores y facilitar el trabajo de los operarios. Además, de intervenciones en elementos estructurales como columnas y pilares, que están siendo saneados y reforzados, así como la preparación para la instalación de nuevos acabados y mejoras en las canalizaciones.

Obras en marcha y plazos cumplidos

Tal y como estaba previsto, la reforma se ejecuta a buen ritmo y con la mirada puesta en la fecha de finalización durante el mes de septiembre. Esta última fase de intervención abarca aproximadamente 330 m² y forma parte del plan global que ya renovó l’Espai Sant Gregori, unificando así el conjunto del mercado bajo un mismo estándar de calidad, comodidad y funcionalidad.

Entre las principales actuaciones que se están llevando a cabo, destacan la renovación integral del pavimento, la instalación de falsos techos para incrementar el confort térmico y acústico, la sustitución de carpinterías metálicas deterioradas para garantizar el aislamiento y la durabilidad y la reparación de canalones y bajantes, imprescindibles para la correcta evacuación de aguas pluviales.

Renovación de los pilares del mercado / Ayuntamiento de Torrent

También se tiene en cuenta la pintura y adecuación de paredes, columnas y elementos estructurales, que devolverán al mercado un aspecto renovado y moderno, la mejora de accesos, especialmente por la calle Pintor Renau, incluyendo rampas adaptadas para personas con movilidad reducida, la renovación de instalaciones eléctricas e iluminación LED y la creación de un Coffee Corner.

Un motor comercial y social para el barrio

El concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha subrayado que “la modernización del Mercado Sant Gregori es una inversión en el presente y futuro del barrio. Con estas obras, no solo mejoramos un espacio comercial de referencia, sino que también reforzamos un punto de encuentro social que forma parte de la historia y la identidad de Torrent”.

“Más allá de las compras, el mercado es un lugar donde las personas se relacionan, comparten y mantienen vivas las tradiciones. Esta reforma lo hará más accesible, cómodo y atractivo para todos”, ha ñadido.

Vicente Ferrer, Jefe de Servicio Técnico de Edificios Municipales y Brigadas, ha detallado que el desarrollo de las obras se mantiene conforme al calendario establecido, cumpliendo los plazos y garantizando la calidad de cada intervención.

Avance de las obras del Mercado Sant Gregori / Ayuntamiento de Torrent

Un proyecto que mira al pasado y al futuro

El Mercado Sant Gregori celebra este año su 70 aniversario con una reforma que respeta su esencia y al mismo tiempo lo proyecta hacia el futuro. La modernización completa del recinto, junto a l’Espai Sant Gregori, consolidará este espacio como uno de los motores sociales, comerciales y culturales de Torrent.

El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con el comercio de proximidad, ofreciendo a vecinos y comerciantes unas instalaciones modernas, accesibles y sostenibles, sin perder el espíritu que ha caracterizado al Mercado Sant Gregori durante siete décadas.