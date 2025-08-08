Dónde ver a Los Inhumanos este fin de semana

Este domingo, el municipio de Foios se llenará de música, diversión y nostalgia con la actuación de Los Inhumanos, la legendaria banda valenciana que marcó una época en la historia musical española. El evento, organizado por Gilton Producciones, llega gentileza de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Foios, y promete "una noche inolvidable para todos los asistentes".

Cartel del concierto de Los Inhumanos en Foios / Ayuntamiento de Foios

Liderados por los hermanos Sergio y Alfonso Aguado, este último vocalista y compositor de todos los grandes éxitos del grupo, Los Inhumanos llegan a Foios con toda su formación para ofrecer un espectáculo que hará cantar y bailar a varias generaciones.

Más de 40 años de historia

Hablar de Los Inhumanos es hablar de la banda original de pop-rock festivo más longeva y emblemática de España. En activo de manera ininterrumpida desde hace 45 años, el grupo suma más de 2.000 conciertos, 21 álbumes publicados, dos discos de platino y varios de oro, además de una colección de himnos que forman parte de la memoria colectiva.

Nacidos en 1980 en la playa de El Saler (Valencia), cuando una pandilla de amigos decidió unir imaginación y fiesta bajo un mismo nombre, Los Inhumanos han sabido mantener intacto su espíritu irreverente y festivo. Sus directos son sinónimo de diversión asegurada, con un repertorio de canciones que han hecho historia en la música española.

Este domingo, Foios será testigo de uno de esos conciertos en los que no hay espacio para el aburrimiento. Una cita para reencontrarse con la banda sonora de toda una época... y seguir sumando recuerdos.