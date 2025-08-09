Cierre de las playas por contaminación: "Hay que recorrer la acequia y buscar los puntos negros"

La contaminación en las playas del área metropolitana de València provocan otro verano con cierres constantes en plena temporada estival. En estos momentos, Alboraia tiene prohibido el baño en Port Saplaya, la playa dels Peixets y la playa canina. Meliana, por su parte, restringe el baño en dos terceras partes de su costa y solo se permite en la franja, de unos 500 metros, entre los espigones. Para Alboria es el segundo cierre en lo que va de verano, mientras que para Meliana es la primera.

El motivo de los cierres responde a la presencia elevada de niveles microbiológicos en el mar provenientes de las acequias. Las muestras realizadas en estas playas superan del doble de los valores máximos admisibles en uno de los parámetros indicadores de contaminación fecal, que señala una contaminación de origen residual. Por tanto, según lo establecido en la legislación de calidad de agua de baño, la Conselleria de Medio Ambiente obliga a cerrar la zona al baño y a facilitar la información a la población.

Este no es el primer año que se da esta situación. En el caso de Alboraia, la playa dels Peixets y Port Saplaya estuvieron cerradas durante más de cien días en la campaña de verano de 2024. No obstante, el punto álgido del problema se remonta al año 2019, donde además de cerrar playas de Alboraia y Meliana, también cerraron en El Puig, Massamagrell y La Pobla de Farnals, además de playas de la ciudad de València. En total, 9 playas tuvieron que izar la bandera roja para impedir el acceso al mar de los bañistas.

Miguel Angel Montesinos

Cloración de acequias

La situación alcanzó tal grado de importancia que la Generalitat Valenciana estudió poner en marcha en 2019- con el gobierno del Botànic- con la colaboración de ayuntamientos, un plan para localizar 'puntos negros' y llevar a cabo la instalación de redes de alcantarillado y conexiones a redes de depuración que eviten que se repitan episodios de cierres de playas a causa de la presencia de bacterias por encima de los niveles permitidos. Así, la Conselleria de Agricultura creó una Comisión Técnica de Seguimiento, formada por sus técnicos, de la Epsar, de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de los ayuntamientos afectados.

La conclusión fue que "la contaminación fecal de las aguas en las playas se originó por el vertido al mar de los excedentes de las acequias de riego de l’Horta Nord", ocasionado por viviendas aisladas no conectadas a las redes de alcantarillado. Finalmente, la solución que se aplicó fue la cloración de once acequias de l’Horta Nord para evitar estos vertidos. Esta medida suscitó críticas por parte de grupos ecologistas y de la oposición y dos años después la Fiscalía vio "delito" en la cloración de acequias y señaló que "existían otros métodos menos invasivos que la cloración de las acequias para paliar o eliminar los efectos de la contaminación de origen fecal en medios naturales, como un desvío del vertido de modo que no alcanzara la playa o una fuerte dilución".

Soluciones de expertos

Eva Tudela, ingeniera técnica forestal e integrante de Acció Ecologista-AGRÓ, señala que si en 2025 pasa esto es porque "en 2019 no se hizo bien la faena". "Si se tiene claro que esto viene de casas aisladas, hay que ir tamo a tramo de la acequia, ver cada tubo de dónde viene, qué viviendas tienen fosa séptica y cuáles no, para comprobar de donde vienen los vertidos", explica Tudela.

De esta forma, lo que Tudela propone para atajar el problema es "recorrer la acequia y buscar los puntos negros": "Se llaman puntos negros, además de porque son los focos, porque el agua es negra por la contaminación fecal". Así, la ingeniera insta a los ayuntamientos a hacer este "trabajo previo" y que no sea "necesariamente en verano", que es cuando se hacen los análisis porque es la temporada de baño. "Si se hicieran análisis durante todo el año después de cada lluvia, se detectarían los arrastres". Tudela desarrolla que la contaminación se produce porque la lluvia remueve sedimentos y los arrastran hasta el mar. Otras veces, apunta, hay momentos de lluvias en los que se abren las compuertas de las depuradoras.

Agua contaminada por los vertidos. / Miguel Angel Montesinos

"Limpiando tramo a tramo, que solo quede agua limpia en las acequias, esos problemas se reducirían y llegaría un punto que habría un número tan bajo de bacterias que sería tolerable para el baño", comenta. Asimismo, otra de las soluciones que propone Tudela es hacer sistemas en la zona final- como si fuera el final de una depuradora- con gravas o piedras que bloqueen el agua y elimine las bacterias de forma natural, ya que se quedarían atrapadas en las rocas.

Por su parte, desde la asociación Per L'Horta coinciden en que la principal tarea para acabar con los cierres de playas es "determinar los puntos de contaminación". "Siempre se culpa a las acequias, pero hay que echar la vista atrás y ver de donde vienen los vertidos", afirma Marc Ferri, miembro del colectivo, quien señala hacia otros focos de contaminación como las caravanas, autocaravanas o campers que acampan en un parking de Alboraia "y no tienen ninguna infraestructura para el vertido de los residuos". Ferri también localiza otros focos como los vertidos que se arrojan a las acequias del municipio, a consecuencia del asentamiento ubicado en Els Peixets. "La solución es que el agua esté limpia antes de que llegue al mar, buscar el problema de inicio, antes de que lleguen a las acequias".

Sin embargo, ponen en duda que hacer una depuradora natural- en este caso en Els Peixets- sea una solución óptima. "Els Peixets es una zona protegida. En la Llei de l'Horta está considerada como "finestres a l'Horta", como uno de los únicos espacios de la huerta que llega hasta el mar y está protegido con la legislación actual, por lo que hacer cualquier proyecto en este suelo es más complicado porque tendría que mantener su superficie. Además, Ferri recuerda que en Meliana se hizo una prueba piloto de una depuradora natural y este proyecto se abandonó.

Prueba piloto de la depuradora natural en Meliana, abandonada. / Per L'Horta

Asimismo, también ponen en duda que las acequias de riego de l’Horta Nord estén contaminadas con agua fecal: "sería muy grave". Por tanto, los diferentes expertos reclaman que se investigue desde la raíz del problema para solucionar los vertidos contaminantes y que se haga durante todo el año y no solo en verano, ya que este criterio responde solo a "preocupaciones turísticas" sin tener en cuenta la biodiversidad del mar.