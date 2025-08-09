Paterna ya tiene su mascota de la Cordà

Los ayuntamientos, al estilo de los clubes deportivos, se están aficionando a crear su propia mascota. En este caso para promocionar un producto típico o una fiesta. El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha presentado a Maria Femelleta, un elemento pirotécnico como imagen de promoción de la Cordà, que se celebra el último domingo de agosto dentro de las Fiestas Patronales dedicadas al Cristo de la Fe.

Con la presentación de María Femelleta, Paterna se suma a Torrent, que desde hace un par de años presume de Bollet, la mascota que utiliza en Fitur y otros eventos para resaltar el chocolote típico de la capital de l'Horta Sud.