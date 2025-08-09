Reabre al baño la playa de Peixets de Alboraia tras el episodio de bacterias de acequias
El consistorio de la localidad ha indicado que hay que tener "precaución", pues se trata de "un tramo no vigilado"
EP
El Ayuntamiento de Alboraia ha reabierto al baño la playa de Peixets tras finalizar el episodio de bacterias que provienen de las acequias.
En un mensaje en redes sociales, el consistorio de la localidad ha indicado que hay que tener "precaución", pues se trata de "un tramo no vigilado".
Igualmente, ha señalado que continúan cerradas la mitad de Port Saplaya norte y la desembocadura del barranco del Carraixet, la playa canina incluida, "hasta que la analítica indique fuera de peligro para personas y perros".
El pasado martes, 5 de agosto, el Ayuntamiento de Alboraia prohibió el baño en varios puntos de sus playas hasta nuevo aviso debido a los altos niveles microbiológicos detectados en el barranco del Carraixet y las acequias de San Vicente y La Marquesa.
