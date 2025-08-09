Reabre al baño la playa de Peixets de Alboraia tras el episodio de bacterias de acequias

El consistorio de la localidad ha indicado que hay que tener "precaución", pues se trata de "un tramo no vigilado"

Playa en Alboraia

Playa en Alboraia / GOOGLE MAPS - Archivo

EP

VALENCIA

El Ayuntamiento de Alboraia ha reabierto al baño la playa de Peixets tras finalizar el episodio de bacterias que provienen de las acequias.

En un mensaje en redes sociales, el consistorio de la localidad ha indicado que hay que tener "precaución", pues se trata de "un tramo no vigilado".

Igualmente, ha señalado que continúan cerradas la mitad de Port Saplaya norte y la desembocadura del barranco del Carraixet, la playa canina incluida, "hasta que la analítica indique fuera de peligro para personas y perros".

Noticias relacionadas y más

El pasado martes, 5 de agosto, el Ayuntamiento de Alboraia prohibió el baño en varios puntos de sus playas hasta nuevo aviso debido a los altos niveles microbiológicos detectados en el barranco del Carraixet y las acequias de San Vicente y La Marquesa.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents