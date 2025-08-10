De Ramones a Julio Iglesias: Así fue la historia del mítico Bony de Torrent

El fenómeno discotequero surgido en Valencia a finales de los sesenta llegó a Torrent de la mano de dos salas emblemáticas: El Bony y el Dandy. La primera, cuyo edificio se mantiene en pie en la calle Zaragoza, se convertirá en un complejo de cinco bloques de viviendas dando completando dos manzanas de la barriada del Poble Nou.

«¿Dónde va la gente? Al Bony de Torrente» era la pegadiza publicidad de la discoteca, que se inauguró oficialmente en 1968 con la actuación de Karina. Tal como relata Jorge Sánchez Antúnez la una investigación “Els mil i un ocis a Torrent: de la dècada de 1880 a la dècada de 1980”, fue a mitad de los sesenta cuando la familia Ferrer Roca compró la piscina “Las Delicias”, situada en el 16 de la calle Zaragoza, reconvirtiéndola en sala de fienstas.

En los 70, el Bony llegó a su punto álgido tras una reforma, que le permitió aumentar su capacidad. La ‘reinauguración’, en 1972 contó con la actuación de Nino Bravo. Sánchez Antúnez relata que el aforo superaba las cuatro mil plazas, con un escenario de 2,80 m de altura que permitía ver al artista desde cualquier ángulo, y cinco pistas de baile. Los precios de la discoteca oscilaban entre las 80 pesetas que pagaban los hombres y las 35-40 pesetas que se cobraba a las mujeres, entre 1972 y 1975.

Tom Jones escoltado para entrar en el Bony y la publicidad de aquel concierto / Filmoteca del Institut Valencià de Cultura

La fama del Bony fue imparable y por sus escenarios pasaron los internacionales Tom Jones, una desconocida Gloria Gaynor que llenó con su I Will Survive, James Brown, Ramones, The Stray Cats, Joe Cocker o Demis Roussos, así como el producto nacional de Julio Iglesias, Fórmula 5, Los Diablos, Víctor Manuel, Antonio Machín, Raphael, Camilo Sesto, Juan Pardo, Miguel Bosé, Dyango, Raimon, Joan Manuel Serrat, Raffaella Carrá, Rocío Dúrcal, Mari Trini, Luis Aguilé, Los Chichos, Los Pecos, Barón Rojo, Obús, Zarpa, La Orquesta Mondragón o Ramoncín, cuyo concierto, cuentan las malas lenguas, no acabó del todo bien por la actitud del artista con el público asistente.

Entrada del concierto de Ramones en el Bony / L-EMV

El declive del Bony

Superados los 80, explica Sánchez Antúnez, el Bony inició su declive por múltiples razones, entre ellas la apertura en la capital de Arena Auditorim, en 1983, que empezó a copar los conciertos de las giras de artistas que antaño tenían para obligada en Torrent. En 1986 cambió su nombre (Sección 25), cerrando definitivamente como discoteca en 1989 y transformándose en bingo, negocio que aguantó varios años.

Ahora cerrada y recordando tiempos mejores, será demolida para convertirse en viviendas.