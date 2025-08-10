De mítica discoteca en Torrent a complejo de viviendas

“¿Dónde va la gente? Al Bony de Torrente”. Era la pegadiza publicidad para anunciar en la década de los 70 y 80 la célebre discoteca situada en la capital comarcal. Aquella sala de fiestas por la que pasó lo más granado de la música nacional e internacional de entonces, y que tras su cierre se convirtió en bingo, clausurado también hace años, se convertirá ahora en un complejo de varios bloques de viviendas, revitalizando una parte de la barriada del Poble Nou.

Así, el estudio de detalle sometido a exposición pública afecta a dos manzanas situadas entre las calles Padre Méndez, Zaragoza, Camp de Morvedre y Arcipreste Vicente Mengod, así como a San Pedro Alcántara. En concreto, la actuación se centra en dos únicas parcelas, que entre ambas suman 4.634 metros cuadrados. Por un lado, está el suelo donde sigue en pie el mítico Bony, de 2.217 metros cuadrados y en el que existe una superficie construida de 3.160 m². Por otro, está la parcela que se destinó (y se sigue usando en la actualidad) como aparcamiento, con un total de 2.417 metros.

Aparcamiento que se convertirá en patio interior del complejo, con el actual Bony al fondo / L-EMV

En este sentido, según el citado documento se proyecta la construcción de cinco bloques, integrando tres en una manzana (Padre Mendez, Camp de Morvedre y Zaragoza) y los otros dos en Camp de Morvedre, Zaragoza, Vicente Mengod y San Pedro Alcántara que prolongará su actual itinerario para conectar con el resto de la citada calle y que el Bony bloqueaba. Esta conexión total de la vía está contemplada en el PGOU.

Figuración de los bloques de viviendas que se construirán en el antiguo Bony / L-EMV

El proyecto sostiene que no se modifica las alineaciones exteriores e interiores establecidas en el PGOU de Torrent, tampoco se educe el espacio viario y no modifica los espacios libres públicos, no aumenta la edificabilidad máxima permitida por el PGOU, así como el número de plantas permitidas. En este sentido, si define las alturas en función de las calles donde se sitúe la fachada para mantener la linealidad. En Camp de Morvedre será de cuatro alturas, en Zaragoza y Arcipreste Mengod de tres, mientras que en Padre Méndez se ajustará para alcanzar los seis pisos. Esto se conseguirá al pasar la cota de cornisa de 18 metros a 18,5 de modo que permita una altura libre de al menos 2,50 m en la última planta edificable, pero manteniendo el alero de la última planta a una altura de 18,00 m coincidente con la altura de cornisa del PGOU. Cabe señalar que la previsión es que las plantas bajas no sean comerciales sino también residenciales ahondando en la necesidad de alternativa habitacional ante la poca demanda de locales comerciales, tal como ocurre en otras zonas del municipio como Parc Central, donde el consistorio recibe solicitudes para el cambio de uso.

Amplias terrazas y zonas comunes

Además, el documento explica que tras la pandemia las nuevas viviendas exigen la creación de espacios exteriores-terrazas en las viviendas con unas dimensiones suficientes para que permitan la estancia en ellas, por lo que uno de los objetivos del Estudio de Detalle es que la profundidad de las terrazas que sirven a las viviendas exteriores como a las viviendas que dan al interior de la manzana puedan tener una profundidad máxima de hasta 2 m, medidos desde la alineación interior y exterior sin que ello se pueda considerar como retranqueo de la alineación. En este sentido, el solar que ocupó en su momento el parking conformará un patio interior para tres de los cinco bloques, en los que presumiblemente se construirá piscina y zona de juegos.