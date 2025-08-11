Alboraia cuelga la bandera de Palestina en la fachada del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Alboraia ha colgado en el balcón de su edificio la badera de Palestina, reconocida como estado por el Consejo de Ministros. Este acto busca dar visibilidad a la situción que se vive en la Franja de Gaza.

El consistorio se suma así a la clamor mundial de un alto al fuego inmediato de un genocidio por parte de Isreal que ya ha acabado con la vida de 60.000 personas, entre ellas 15.000 menores de edad, y más de 2 millones de personas desplazadas a la fuerza de sus hogares.

La bandera de Palestina colgada en el balcón del Ayuntamiento de Alboraia / Ayuntamiento de Alboraia

Hambruna y bloqueo de ayuda

Organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han denunciado el bloqueo de ayuda humanitaria por parte del gobierno israelí, además de una crisis alimentaria que millones de personas sufren y por las que están en riesgo de muerte. Una situación contra la que Alboraia también se ha manifestado.

Con el fin de mostrar este apoyo, Alboraia acordó en Pleno Municipal iniciar los trámites de hermanamiento con Gaza en mayo de 2024, un intercambio cultural y de unión frente a la masacre y división actual.