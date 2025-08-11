Alfafar pide al Consell la rehabilitación de un puente dañado por la dana

El Ayuntamiento de Alfafar ha mantenido una reunión con la Directora General de Urbanismo e Infraestructuras, Mª José Martínez Ruzafa, con el objetivo de avanzar en proyectos prioritarios para el municipio relacionados con la mejora de vías y puentes.

Este encuentro se produce después de una reunión de coordinación previa con el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, quien mostró su apoyo a las iniciativas de Alfafar para recuperar y mejorar infraestructuras dañadas por la dana del pasado mes de octubre. Gracias a este respaldo, la directora general pudo desplazarse para asesorar y colaborar directamente con el Ayuntamiento en la planificación de las actuaciones.

Temas discutidos en la reunión

Se han abordado asuntos fundamentales como la autorización para el asfaltado de la vía pecuaria por parte de Tragsa, un proyecto cuya gestión corresponde a la conselleria. Esta actuación busca mejorar la accesibilidad y la seguridad vial en esta zona, y favorecer tanto a los vecinos como a los sectores productivos que utilizan esta vía.

Además, junto con el Ayuntamiento de Massanassa, se planteó la necesidad de intervenir en el puente de la carretera comarcal 4126, que resultó dañado durante la reciente dana. Durante ese episodio, el puente soportó el paso continuado de maquinaria pesada, vehículos agrícolas y unidades de emergencia como la UME, que actuó en Alfafar en labores de apoyo, limpieza y rescate. Este uso intensivo ha provocado un desgaste significativo en la infraestructura. Por ello, desde el Ayuntamiento se ha solicitado a la conselleria la mejora integral del puente, que incluye la renovación y refuerzo de la señalización, el acondicionamiento del firme y la consolidación de su estructura, con el objetivo de garantizar su seguridad y funcionalidad.

La Conselleria, por medio de la Dirección General, ha mostrado su implicación para evaluar y ejecutar las actuaciones necesarias que aseguren la estabilidad y funcionalidad del puente, en coordinación con el Ayuntamiento de Alfafar.

Colaboración entre instituciones

El alcalde del municipio, Juan Ramón Adsuara, ha destacado la importancia de estas gestiones para mantener y fortalecer las infraestructuras que dan servicio a la ciudadanía y a las actividades económicas locales: “Trabajamos con todas las administraciones para que Alfafar cuente con infraestructuras seguras, accesibles y adecuadas a las necesidades actuales, priorizando la protección de nuestros vecinos y el desarrollo sostenible”, ha señalado.

Por su parte, la directora general reiteró su disposición para acompañar y asesorar al Ayuntamiento en la planificación y ejecución de las obras, y destacó la importancia de la colaboración institucional para lograr estos objetivos.