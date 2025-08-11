Almàssera cuenta con perros antidrogas para sus fiestas locales

El Ayuntamiento de Almàssera, junto con la Policía Local, está preparando el dispositivo de seguridad para las fiestas del municipio y este año como novedad contará con el refuerzo de perros antidrogas.

Se establece un aumento de la seguridad ciudadana con más controles de accesos aleatorios, controles de alcoholemia y controles de drogas previsiblemente a partir del 22 de agosto, que será cuando den comienzo los actos más multitudinarios.

Este dispositivo tiene como principal objetivo dar una mayor seguridad a los vecinos y vecinas de Almàssera, así como a los visitantes de las localidades limítrofes que cada año acuden a vivir con intensidad y alegría la celebración de las Fiestas de Almàssera.

Acción y reacción rápida

La presencia de los perros antidrogas, convertidos en miembros integrales de la fuerza policial supone un refuerzo importante en este tipo de actuaciones porque con su olfato detectan de manera rápida cualquier sustancia ilícita en el lugar donde se le indica.

Emilio J. Belencoso, alcalde de Almàssera considera fundamental el aumento de la seguridad ciudadana durante las fiestas del municipio "porque todos queremos pasarlo bien y si estamos en un ambiente seguro y cordial, la diversión y el entretenimiento serán un éxito".