Burjassot instalará un Punto Violeta en la Plaza Emilio Castelar
Las personas que quieran informarse o recibir ayuda podrán hacerlo los días 12,13 y 15 de agosto
Desde la Unidad de Igualdad- Espai Dona, coordinada desde la Concejalía de Igualdad y Feminismo por Yolanda Andrés, el Ayuntamiento de Burjassot, con el objetivo de ofrecer un entorno seguro, va a ubicar un Punto Violeta en la Plaza Emilio Castelar los días 12, 13 y 15 de agosto, durante el desarrollo de los actos festivos. El pasado fin de semana, el sábado 9 de agosto, hizo lo propio durante el transcurso del tardeo Remember.
Para prevenir que se puedan producir situaciones de posible acoso o abuso de carácter sexual, las técnicas encargadas del punto darán toda la información que necesiten a las personas que se acerquen al mismo y serán punto de atención en el caso de producirse cualquier tipo de violencia machista o de carácter sexual.
Informar y sensibilizar
Los principales objetivos de los Puntos Violeta pasan por facilitar información a las personas presentes sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista y de carácter sexual, situaciones de sumisión química, asesoramiento y, al tiempo, implicar a toda la sociedad que se encuentra disfrutando de las fiestas, para que lo haga desde la máxima responsabilidad.
Estos puntos, atendidos por personal especializado, ofrecen información, ayuda y soporte a todas aquellas personas que lo necesiten. Además, pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de la igualdad y el respeto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lo que esconde el nuevo cauce tras la dana
- Raúl Vila, jefe de playas de la Malvarrosa: 'La mayoría de los rescates ocurren por no respetar el color de la bandera
- Cierre de las playas por contaminación: 'Hay que recorrer la acequia y buscar los puntos negros
- Aemet advierte: Lo peor de la ola de calor llegará a partir de mañana
- De mítica discoteca en Torrent a complejo de viviendas
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- Un concejal de Oliva advierte con antelación de controles antidroga con perros adiestrados
- El sueño de un gran parque de proveedores de VW en Sagunt se esfuma