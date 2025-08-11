Burjassot instalará un Punto Violeta en la Plaza Emilio Castelar

Desde la Unidad de Igualdad- Espai Dona, coordinada desde la Concejalía de Igualdad y Feminismo por Yolanda Andrés, el Ayuntamiento de Burjassot, con el objetivo de ofrecer un entorno seguro, va a ubicar un Punto Violeta en la Plaza Emilio Castelar los días 12, 13 y 15 de agosto, durante el desarrollo de los actos festivos. El pasado fin de semana, el sábado 9 de agosto, hizo lo propio durante el transcurso del tardeo Remember.

Para prevenir que se puedan producir situaciones de posible acoso o abuso de carácter sexual, las técnicas encargadas del punto darán toda la información que necesiten a las personas que se acerquen al mismo y serán punto de atención en el caso de producirse cualquier tipo de violencia machista o de carácter sexual.

Informar y sensibilizar

Los principales objetivos de los Puntos Violeta pasan por facilitar información a las personas presentes sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista y de carácter sexual, situaciones de sumisión química, asesoramiento y, al tiempo, implicar a toda la sociedad que se encuentra disfrutando de las fiestas, para que lo haga desde la máxima responsabilidad.

Estos puntos, atendidos por personal especializado, ofrecen información, ayuda y soporte a todas aquellas personas que lo necesiten. Además, pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de la igualdad y el respeto.