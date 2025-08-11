Se celebra una nueva edición del Torneo de Ajedrez "Villa de Mislata"

El decano de los torneos de ajedrez de la Comunidad Valenciana arranca hoy, 11 de agosto, con la participación de 183 jugadores y jugadoras que hasta el 17 de agosto disputarán 9 partidas a ritmo tradicional en el Centro de Servicios Sociales y Personas Mayores de Mislata durante toda la semana, comenzando las partidas a las 16:30h.

Cartel del 56º Torneo de Ajedrez "Villa de Mislata" 2025 / Ayuntamiento de Mislata

El festival consta de tres torneos diferenciados por el nivel de juego de los participantes (Torneo A, B y C) y uno escolar que se jugará el sábado 17 de agosto por la mañana con la participación de más 60 niños y niñas.

Inscritos a nivel nacional e internacional

Hay numerosos inscritos provenientes de todas los lugares de España: Andalucía, Castilla la Mancha, Baleares, Cataluña, País Vasco, Madrid, Asturias, Aragón y mayoritariamente de la Comunidad Valenciana.

Los países representados son los siguientes: Rumanía, Armenia, Ucrania, China, Marruecos, Costa Rica, Venezuela, Azerbaiyan, Polonia, Perú, Estados Unidos, Italia, Alemania y España.

Cientos de personas disfrutarán de unas jornadas con el ajedrez como protagonista / Ayuntamiento de Mislata

Participarán 10 titulados Internacionales, fuertes jugadores y un gran número de jóvenes promesas del ajedrez valenciano, además de los muchos aficionados ya habituales todos los años.

Retransmisión y participantes

Se retransmitirán en directo on-line 16 partidas en los portales más importantes de ajedrez a nivel mundial: Chess.com y Lichess.com.