El concejal de Catarroja detenido por agresión sexual: "Confío en que la justicia aclarará los hechos"

El Ayuntamiento de Catarroja hizo público el pasado viernes la dimisión del teniente de alcalde y concejal de Patrimonio, Fiestas, Infancia, Adolescencia y Juventud, Miquel Verdeguer, "para no interferir en el normal funcionamiento de la actividad municipal ante su condición de investigado en un procedimiento judicial recientemente abierto, derivado de unos hechos ocurridos en el ámbito privado y ajeno a sus funciones públicas".

El comunicado no entra en la cuestión de los hechos y agradece a Verdeguer su responsabilidad con "esta decisión necesaria en línea con los valores públicos y transparencia" y agradece también su dedicación y esfuerzo, especialmente desde la dana del 29 de octubre. No obstante, este diario pudo conocer minutos después, gracias a las fuentes consultadas, que el edil socialista fue arrestado esta misma semana por agresión sexual a un menor, de ahí la investigación judicial.

El concejal de Catarroja fue arrestado esta semana por agentes del equipo judicial de la Guardia Civil de Alfafar-Catarroja tras la presentación de una denuncia de un menor por un presunto delito de agresión sexual. El incidente en el que sustenta la denuncia se habría producido durante una fiesta celebrada en un municipio del interior valenciano el pasado mes de abril en la que estaba presente el propio Verdeguer, así como un grupo de amigos y su pareja.

Tras la detención, el ahora exconcejal compareció ante la titular del juzgado número 3 de Catarroja, en funciones de guardia, que dejó a Verdeguer en libertad provisional pero investigado en una causa judicial que se mantiene abierta. El viernes 8 de agosto presentó la renuncia a todos sus cargos, dentro del gobierno PSPV-Compromís.

Declaraciones de Verdeguer

Miquel Verdeguer se ha pronunciado a través de sus redes sociales sobre esta cuestión y afirma que "es una decisión que tomo por responsabilidad y por no interferir en el normal funcionamiento de la institución, ante mi condición de investigado en un procedimiento judicial ajeno a mis funciones públicas". Asimismo, agradece el apoyo y la confianza que he recibido durante este tiempo, tanto de compañeros y compañeras de corporación como de muchas personas del municipio de l'Horta Sud.

No obstante, el edil de Infancia ha aprovechado para lanzar un mensaje de esperanza y ha manifestado que "confío que la justicia aclarará los hechos". "Pido respeto a mi intimidad, a mi familia y a la de todas las partes implicadas", ha finalizado.