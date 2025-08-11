La Fúmiga actúa esta noche en un municipio valenciano

El grupo valenciano La Fúmiga, que acumula más de 450 mil oyentes mensuales en plataformas como Spotify, actúa en la noche de hoy, 11 de agosto, en el pueblo valenciano de Paiporta, a las 23 horas, en una de sus paradas de su gira "Ja dormiré Tour".

Paiporta fue uno de los pueblos más afectados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024 y ahora celebra sus fiestas patronales con la intención de "volver a ilusionarnos, de volver a llenar nuestras calles de tradición, cultura y fiesta", como dijo el alcalde, Vicent Ciscar, en el pregón del 7 de agosto.

Fiestas locales llenas de actividades

Estas fiestas están marcadas por la música, la cultura y la gastronomía. Dedicadas a su patrón, Sant Roc, el programa de este año cuenta con múltiples actividades para todos los gustos y públicos, desde deportes hasta orquestas, pasando por cenas de sobaquillo.

Desde Alzira, La Fúmiga marca la agenda de esta noche en el recinto ferial con un concierto gratuito para todos los habitantes de la localidad y de otras localidades vecinas que quieran disfrutar de canciones míticas de este grupo como "Mediterrània" o temas de su nuevo álbum "TOT ESTÀ PER FER", que da motivo a esta gira, como "JA DORMIRÉ", "FOMO" o "FINALS".