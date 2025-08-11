María Femelleta, la nueva mascota de las Fiestas Mayores de Paterna

Paterna estrena este mes de agosto a su nueva mascota municipal: ‘María Femelleta’, un personaje femenino inspirado en uno de los elementos más característicos de la pirotecnia local: les femelletes, artefactos pirotécnicos que, junto con los cohetes y los ‘coetons’, se disparan de forma tradicional en los diferentes actos de fuego de la ciudad.

Con pelo de mecha, cuerpo rojo y camiseta corporativa de la Cordà, esta simpática figura recorrerá las calles de Paterna para contagiar su entusiasmo y animar a las familias, especialmente a los más pequeños, durante estas fiestas.

Su presentación coincide con la cuenta atrás para el inicio de las Fiestas Mayores de Paterna, a pocos días de que la ciudad viva sus celebraciones más emblemáticas.

Representación de la ciudad

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompañado de la concejala de Fiestas, Andrea López, ha destacado que “María Femelleta representa una parte del ADN paternero que conforma la trilogía Foc, Festa i Fe y animará a los más pequeños a compartir y mantener viva esa cultura y pasión por el fuego que llevamos en el corazón de esta ciudad”.

María Femelleta se convierte así en símbolo y nueva embajadora de la ‘Ciutat del Foc’, encarnando el espíritu alegre, valiente y cercano de los amantes de la pólvora. Su imagen, fácilmente reconocible, será uno de los iconos de estas fiestas.

La concejala Andrea López ha subrayado que “María Femelleta derrocha alegría y valentía, valores esenciales para transmitir el amor por el fuego desde la infancia y garantizar que la cultura de la pólvora de Paterna siga viva generación tras generación”.

Pasión por el fuego

Por su parte, Sagredo ha señalado que esta mascota “es una apuesta más para que la mecha nunca se apague en Paterna” y ha mostrado su orgullo de que María Femelleta se sume este año a la promoción turística, social y cultural de uno de los mayores símbolos de la identidad local: la Cordà, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2017 y Bien de Interés Cultural Inmaterial en 2022, así como el resto de actos festivos y pirotécnicos que se celebran en la ciudad.

Con la llegada de María Femelleta, Paterna refuerza su imagen como referente pirotécnico y festivo de la Comunitat Valenciana y promociona su especial relación con la pólvora y el fuego.