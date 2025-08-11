Sanidad triplica la superficie del centro de salud de Almàssera

La Conselleria de Sanidad está llevando a cabo las obras de ampliación y reforma del centro de salud de Almàssera, que empezaron a principios de 2025 y suponen triplicar la superficie actual.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que ha visitado hoy el centro de salud del municipio, ha podido comprobar que “el cronograma se está ejecutando según lo previsto y las obras avanzan a buen ritmo, por lo que la Generalitat está cumpliendo con el compromiso adquirido con los pacientes de Almàssera y los profesionales sanitarios de este centro”.

Con esta mejora, el centro de salud pasará de tener una superficie de poco más de 600 m2 a cerca de 1.800 m. “Esta ampliación permitirá dotar al centro de salud con 1.100 m2 más de los que se dispone ahora y contará con unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades de la población”, ha explicado Gómez.

Inversión de 3 millones de euros

Para llevar a cabo esta obra, que tiene un plazo de ejecución aproximado de 18 meses, la Conselleria de Sanidad ha destinado más de 3 millones de euros. El conseller ha señalado que “se han programado en dos fases, de tal forma que se está prestando la asistencia a los pacientes con normalidad”.

Uno de los aspectos que ha destacado Marciano Gómez es el incremento de la cartera de servicios al incluir una consulta de Fisioterapia, “por lo que con esta nueva especialidad se evitará los desplazamientos de los pacientes a otros centros sanitarios”. “En definitiva, esta reforma va a suponer una mejora en la atención a la población y va a crear espacios más confortables para el equipo de profesionales”, ha añadido.

Marciano Gómez, en su visita a la obras del centro de salud de Almàssera / GVA

En estos momentos se está trabajando en la fase I que consiste en un nuevo edificio anejo al actual centro. Ya está realizada la estructura del nuevo espacio y se está ejecutando la instalación del pavimento y parte de la envolvente, para iniciar la distribución interior y después proceder con las instalaciones.

La previsión es que la primera fase esté finalizada a finales de año, tal y como estaba previsto. Una vez acabada la primera fase, la asistencia se trasladará al nuevo pabellón y entonces se llevará a cabo la reforma y modernización de las infraestructuras actuales.

“Nuestro objetivo es interferir lo menos posible en la actividad médica diaria y seguir trabajando para mejorar la sanidad pública valenciana, con nuevos espacios accesibles, abiertos y acogedores como estos, así como mejorar los indicadores de salud y la calidad de vida de toda la ciudadanía”, ha afirmado el conseller de Sanidad.

Unidad de Salud Mental

Gracias a esta ampliación e incremento de espacios el centro de salud podrá albergar la Unidad de Salud Mental, un recurso que actualmente se ubica en Foios y que al finalizar la obra se situará en un espacio más cómodo y moderno tanto para profesionales, como para pacientes. El área específica de Rehabilitación dispondrá de un gimnasio, tres boxes, vestuarios, sala de espera y un despacho.

En cuanto al área de Medicina de Familia tendrá cinco consultas de facultativos, tres de enfermeras y una consulta polivalente. La zona de Pediatría se compondrá de dos consultas para los pediatras, una consulta de enfermería pediátrica y una sala de espera con una zona de juegos. El área de Maternidad se dividirá entre consulta de la matrona y una sala para educación maternal con capacidad para diez personas.

Otra de las zonas nuevas que contempla la ampliación es una sala para extracciones y tratamientos, que podrá albergar hasta 60 pacientes. Asimismo, se ha previsto en la ampliación un despacho para Trabajo Social y una zona administrativa y de servicios generales. También habrá cuatro puestos de atención, uno de ellos pensado para la dispensación de material sanitario y que estarán en el área de recepción, una zona proyectada para poder albergar 30 personas.