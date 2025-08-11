Sant Roc, en su séptimo traslado, vuelve a casa dispuesto a salir de nuevo

Sant Roc regresó el pasado viernes al atardecer a la ermita que comparte con la Patrona de Burjassot, la Virgen de la Cabeza, tras recorrer los barrios del municipio durante siete jornadas en las que, en medio de los aspectos lúdicos de toda fiesta, transmitió el mensaje de “ayudar a las personas más necesitadas”.

Sant Roc, en el umbral de casa, a su regreso / Vicent Ruiz Sancho

En su séptimo desplazamiento, Sant Roc partió de la parroquia de San Miguel Arcángel acompañado, como en cada traslado, de todas clavarías del pueblo y de las autoridades municipales, así como de los representantes de las 13 comisiones falleras y de asociaciones locales que lo acogieron y lo homenajearon a lo largo del camino.

Preparado para su próxima salida

Antes de entrar al santuario, en la explanada de los Silos –“el pati de Sant Roc”, como popularmente se la conoce–, el Peregrino dio la tradicional vuelta sobre aquellas “lloses quasi blaves” del monumento, las mismas que el poeta Vicent Andrés Estellés cantó en sus versos.

El Patrón, de camino a la ermita, saluda a una vecina / Vicent Ruiz Sancho

El Patrón de la Ciudad de los Silos permanecerá en la ermita hasta su nueva salida, el próximo jueves, 14 de agosto, al atardecer, en la que se celebrará la Bendición de las Cañas y la Baixà y Rodà Infantiles de Sant Roc a través de un recorrido que lo llevará de nuevo hasta la iglesia de San Miguel.