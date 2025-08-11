Torrent consolida el éxito de “A la Lluna de Torrent” con un segundo fin de semana

La segunda edición del ciclo estival ‘A la Lluna de Torrent’ ha vuelto a brillar este fin de semana con una extraordinaria acogida por parte del público, consolidando el éxito de esta apuesta cultural del Ayuntamiento de Torrent por ofrecer una programación gratuita, abierta y diversa durante todo el mes de agosto, pensada para todos los públicos y desarrollada en distintos barrios, urbanizaciones y plazas de la ciudad.

Los días viernes 8 y sábado 9 de agosto, la ciudad vivió dos intensas jornadas marcadas por la gran asistencia de familias, jóvenes y mayores a cada uno de los espectáculos programados. Desde los cuentos participativos hasta las sesiones de cine al aire libre, pasando por conciertos emotivos y juegos gigantes, la cultura volvió a convertirse en punto de encuentro, cohesión vecinal y disfrute colectivo.

Actividades para niños al aire libre / Ayuntamiento de Torrent

La alcaldesa accidental, Amparo Chust, ha valorado de forma muy positiva el desarrollo del segundo fin de semana: “Hemos vuelto a comprobar que Torrent responde cuando se le ofrece cultura de calidad, cercana, gratuita y para todos los públicos. Esta iniciativa está llenando de vida nuestras plazas y urbanizaciones en pleno agosto, un mes tradicionalmente tranquilo, pero que gracias a ‘A la Lluna de Torrent’ se ha transformado en una auténtica fiesta cultural descentralizada”.

Viernes 8 de agosto

El segundo fin de semana arrancó con fuerza el viernes 8 de agosto en Colonia Blanca, donde decenas de familias disfrutaron desde las 19:30 h del espectáculo “La Colección de Cuentos”, a cargo de Amparito y el capitán Colocochino. Niños y mayores participaron en una propuesta repleta de fantasía, marionetas y humor, en la que la narración oral fue la protagonista.

Cine al aire libre en Torrent / Ayuntamiento de Torrent

Ya entrada la noche, y en el mismo enclave, el emotivo concierto ‘Canciones de una vida: Tributo a Serrat y Cía.’ a cargo de Pepe Andrés puso banda sonora a una velada mágica. Los clásicos de Joan Manuel Serrat y otros grandes intérpretes de la música española unieron generaciones en una noche llena de emoción, recuerdos y aplausos.

Simultáneamente, en La Marxadella, el ciclo ‘Cinema a la Lluna’ proyectó la película ‘Trolls 3: Todos juntos’, logrando congregar a decenas de familias en una sesión divertida, colorida y musical. Bajo las estrellas, los más pequeños vibraron con la historia de Poppy y Branch en una velada que se convirtió en un plan perfecto de verano.

Sábado 9 de agosto

El sábado la jornada arrancó con entusiasmo en la Plaza Mestre Lorenzo Fuertes Julve, donde los Juegos Gigantes de madera ofrecidos por la empresa torrentina A Riure llenaron de diversión y participación a los asistentes. Veinte estructuras artesanales de gran formato dieron forma a una tarde lúdica, sostenible y cooperativa.

A las 20:00 h, la música tomó el relevo en la Plaza de la Iglesia, donde el cantante valenciano Raúl Rubio conquistó al público con su concierto de ‘Canciones de siempre’, una selección de temas populares que invitaron al canto, al recuerdo y al baile improvisado entre vecinos y visitantes.

Concierto de Raúl Rubio / Ayuntamiento de Torrent

Más tarde, a las 22:00 h, Mas del Jutge acogió una nueva sesión de cine familiar al aire libre, en colaboración con la Asociación de Vecinos de Mas del Jutge, el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento y el Ministerio de Juventud e Infancia. Esta velada en la explanada de la Ermita volvió a demostrar que la cultura también se vive en los diseminados y que el cine sigue siendo una fórmula perfecta para compartir en comunidad.

La jornada culminó de nuevo en la Plaza de la Iglesia con la exitosa comedia española ‘8 Apellidos Marroquís’, que cerró el día con carcajadas, palomitas, sillas al aire libre y un ambiente festivo en torno al cine. El film, repleto de enredos familiares y choques culturales, fue el broche perfecto a un sábado de cultura y convivencia.

Cultura para todos, cerca de casa

La edición 2025 de ‘A la Lluna de Torrent’ continúa demostrando que es posible acercar la cultura a cada barrio, plaza y urbanización, ofreciendo oportunidades de disfrute colectivo con cerca de 40 actividades programadas en más de 20 localizaciones distintas a lo largo de agosto.

El proyecto no solo descentraliza los actos, sino que también apuesta por el talento local, así como por propuestas accesibles, familiares y pensadas para reforzar los lazos vecinales en un entorno distendido.

Además, la iniciativa ha obtenido financiación dentro del marco del Plan de ayudas del Ministerio de Juventud e Infancia para municipios afectados por la dana, lo que permite incorporar programación específica en urbanizaciones y diseminados que complementa el calendario habitual del casco urbano.

Invitación a seguir disfrutando

Desde el Ayuntamiento de Torrent se invita a la ciudadanía a seguir participando en las próximas citas del programa, que se extenderá hasta final de mes con nuevas propuestas de teatro, conciertos, talleres, espectáculos infantiles y más sesiones de cine al aire libre.

“Cada fin de semana nos confirma que la cultura es un motor de convivencia, orgullo de ciudad y herramienta de dinamización del verano”, ha señalado la alcaldesa accidental Amparo Chust. “Invitamos a todos los vecinos y vecinas, y también a los visitantes, a seguir sumándose a las próximas actividades de ‘A la Lluna de Torrent’. La programación continúa, y Torrent sigue viva y llena de cultura en agosto”, ha añadido.

La programación íntegra de “A la Lluna de Torrent” puede consultarse en la web oficial del Ayuntamiento.