Torrent invierte 2,7 millones en mantenimiento y mejora de espacio público

El Ayuntamiento de Torrent ha aprobado el expediente de licitación para la contratación del Servicio de Conservación y Reparación del Espacio Público en el municipio, un contrato plurianual que abarcará el periodo 2025-2029 y que permitirá dar respuesta a las necesidades de mantenimiento y mejora de las infraestructuras urbanas de la ciudad. Con una inversión prevista que supera los 2,7 millones de euros en caso de prórrogas, esta iniciativa supondrá un importante impulso para la modernización, seguridad y accesibilidad de la vía pública, beneficiando de manera directa a toda la ciudadanía.

La alcaldesa accidental, Amparo Chust, ha declarado que “con esta licitación damos un paso firme hacia una Torrent más cuidada, más segura y mejor preparada para responder a las necesidades diarias de nuestros vecinos y vecinas. Con un plan de trabajo claro, profesional y planificado, garantizamos que los desperfectos se atiendan con rapidez, que los puntos peligrosos se eliminen cuanto antes y que nuestras calles sean un lugar seguro y cómodo para todos”.

Un servicio esencial para el día a día de la ciudad

La aprobación de esta licitación responde a la necesidad de contar con medios especializados y recursos suficientes para acometer trabajos de reparación y conservación en todo el término municipal. El contrato contempla la actuación en cuatro grandes líneas de trabajo: la vialidad urbana, con intervenciones rápidas para pequeñas reparaciones en aceras, calzadas y señalización, la conservación programada, destinada a operaciones ordinarias de mantenimiento y mejora planificadas con antelación; la conservación extraordinaria, para actuaciones urgentes ante situaciones imprevistas que puedan poner en riesgo la seguridad de peatones y vehículos y un plan de bacheo trimestral, que permitirá reparar de forma periódica los desperfectos en calzadas y mejorar la uniformidad de las vías.

Uno de los puntos de esta inversión es mejorar las pequeñas vías / Ayuntamiento de Torrent

Inversión y planificación plurianual

El contrato prevé una dotación económica inicial de 688.000 euros anuales durante los dos primeros años, con posibilidad de prórroga por dos años más, uno a uno, alcanzando un valor estimado total de 2.752.000 euros IVA incluido. Este presupuesto permitirá disponer de personal técnico cualificado, maquinaria específica y un equipo permanente dedicado exclusivamente al mantenimiento del espacio público torrentino, con capacidad de respuesta tanto para actuaciones planificadas como para emergencias.

La planificación plurianual garantiza la estabilidad y continuidad del servicio, evitando interrupciones en el mantenimiento de calles y plazas, y optimizando los recursos municipales para ofrecer una respuesta más rápida y eficaz a las necesidades de la ciudad.

La seguridad de los torrentinos es "esencial" para el consistorio / Ayuntamiento de Torrent

Beneficios para los vecinos y vecinas de Torrent

La conservación del espacio público es uno de los pilares fundamentales para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos. Con este contrato, el Ayuntamiento busca aumentar la seguridad vial y la protección de los peatones mediante la reparación de desperfectos y eliminación de riesgos en aceras y calzadas; mejorar la accesibilidad, eliminando barreras arquitectónicas y adaptando los pasos peatonales para personas con movilidad reducida.

También se pretende reforzar el mantenimiento de plazas, jardines y mobiliario urbano, garantizando entornos más agradables y funcionales para el uso ciudadano; agilizar los tiempos de respuesta ante incidencias y desperfectos, evitando deterioros prolongados que afectan al tránsito y a la convivencia y preservar el valor y la imagen de la ciudad, cuidando el espacio urbano y fomentando una Torrent más limpia, segura y ordenada.

“No se trata de reparaciones puntuales, sino de una estrategia a largo plazo, con recursos estables y profesionales cualificados, que nos permitirá mantener nuestra ciudad en las mejores condiciones”, ha señalado Amparo Chust.

Un ejemplo de buena gestión municipal

La aprobación de esta licitación pone de manifiesto la apuesta del equipo de gobierno por una gestión eficiente, planificada y responsable de los recursos municipales. Con la contratación de este servicio especializado se garantiza que el mantenimiento del espacio público no dependa de actuaciones puntuales, sino de una planificación a medio y largo plazo que dé cobertura a todas las necesidades de la ciudad.

El Ayuntamiento de Torrent apuesta por mantener la ciudad en las mejores condiciones / Ayuntamiento de Torrent

Además, el contrato incorpora exigencias estrictas en materia de calidad de los materiales, seguridad laboral, gestión medioambiental y control de los trabajos, así como la obligación de que la maquinaria adquirida para el servicio pase a formar parte del patrimonio municipal al finalizar la vigencia del contrato, lo que supone una inversión rentable y duradera para la ciudad.

“Damos un salto de calidad en la gestión urbana, garantizando un servicio continuo y de calidad que llegue a todos los barrios y urbanizaciones. Seguiremos trabajando para que cada euro invertido en nuestra ciudad se traduzca en mejoras visibles para los vecinos. Un ejemplo de cómo, con planificación y buena gestión, podemos ofrecer mejores servicios y cuidar del espacio común que todos compartimos”, ha concluido Amparo Chust.

Compromiso con el futuro de Torrent

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Torrent reafirma su compromiso de mantener y mejorar de forma constante los espacios comunes, respondiendo a una de las principales demandas ciudadanas: disfrutar de calles y plazas en buen estado, accesibles y seguras. La licitación ahora aprobada es el primer paso para adjudicar en los próximos meses un contrato estratégico que reforzará los servicios públicos municipales y contribuirá a que Torrent siga creciendo como una ciudad moderna, cómoda y preparada para los retos del futuro.