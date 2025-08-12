Alboraia cumple una semana con sus playas del norte cerradas por la contaminación

Se cumple una semana desde que el Ayuntamiento de Alboraia anunciara el 5 de agosto el cierre parcial de las playas norte de la localidad, afectando a Port Saplaya y a la playa canina. ¿El motivo? El que viene siendo recurrente en los últimos años: las muestras analizadas detectan niveles altos de Escherichiacoli, es decir, contaminación fecal. La playa dels Peixets también estuvo afectada por esta bacteria, pero reabrió sábado 9 de agosto.

No es la primera vez que cierra Port Saplaya durante este verano, el 25 de julio ya izó la bandera roja durante cinco días y en menos de diez días volvió a cerrar por los mismos motivos. En los informes realizados por la dirección general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat, los resultados señalan a distintas acequias (Sant Vicent y de la Marquesa) y al propio Carraixet como causas de la contaminación. "No puede ser que por ser la última parada de las acequias, a cuyo paso se va vertiendo productos contaminantes, nos comamos un problema que excede a nuestras competencias", expresaba Miguel Chavarría, alcalde de Alboraia, en un comunicado.

Miguel Angel Montesinos

La playa dels Peixets y Port Saplaya estuvieron cerradas durante más de cien días en la campaña de 2024, y ahora tanto el consistorio como la población temen que se avecine otro verano igual. "El protocolo no puede funcionar a base de avisar a la localidad afectada de que cierre sus aguas en bucle. Deben dirigirse a las entidades del Barranco del Carraixet y de las acequias para investigar y poner fin a los vertidos", manifestaba Chavarría en el citado comunicado.

Localizar los puntos negros

Para solucionar un problema que viene de largo y que en 2019 alcanzó su punto álgido con el cierre de las playas norte de Alboraia, Meliana, El Puig, Massamagrell y La Pobla de Farnals, los expertos recomiendan localizar el foco de los vertidos, detectando así los "puntos negros" para poder acabar con ellos. "Hay que ir tamo a tramo de la acequia, ver cada tubo de dónde viene, qué viviendas tienen fosa séptica y cuáles no, para comprobar de donde vienen los vertidos", explica Eva Tudela, técnica forestal e integrante de Acció Ecologista-AGRÓ, quien señala que en 2019 "no se hicieron los deberes".

Jornada de playa con restricciones en Alboraia y Meliana / Miguel Angel Montesinos

Así, la ingeniera insta a los consistorios a hacer este "trabajo previo" y que no sea "necesariamente en verano", que es cuando se hacen los análisis porque es la temporada de baño. Marc Ferri, de la asociación Per L'Horta, también afirma que es vital "determinar los puntos de contaminación" para atajar el problema y poner el foco más allá de las acequias para "echar la vista atrás y ver de donde vienen los vertidos".

El alcalde de Alboraia reclama una "unión de pueblos" de los otros municipios afectados por este mismo problema, como Meliana, para que se adhieran a su reclamación: "una solución dada por un nivel superior al de un ayuntamiento que coordine una solución supramunicipal definitiva". Mientras tanto, el vecindario y los visitantes de Alboraia siguen con la incógnita de cuándo volverá a abrir y cuánto tiempo permanecerá sin restricciones, lo que juega una mala pasada también a sectores como la hostelería o el turismo.