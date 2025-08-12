El Ayuntamiento de Torrent recibe una colección de carteles históricos

El Archivo Municipal de Torrent continúa consolidándose como un referente en la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la ciudad gracias a la generosa donación realizada por Santos Fausto Montero Lorenzo, reconocido profesor y antiguo director del CEIP Lope de Vega.

Este vecino, muy vinculado al ámbito educativo local, ha hecho entrega al consistorio de una colección única compuesta por 77 carteles originales, muchos de ellos datados en las décadas de los 80 y 90, que abordan tres ámbitos fundamentales para comprender la evolución social de Torrent: la educación, la sanidad, la cultura y las fiestas populares, entre otros temas.

Los carteles cuentan con diversas temáticas / Ayuntamiento de Torrent

La colección, pasa a formar parte de la Hemeroteca Histórica Local del Archivo Municipal y supone un testimonio gráfico de gran valor histórico y artístico que permitirá a vecinos, investigadores y futuras generaciones conocer mejor la transformación de la ciudad en estas áreas clave. Los carteles, con sus mensajes y diseños, narran la evolución de Torrent en temas como la promoción educativa, las campañas de sensibilización sanitaria y la difusión de las tradiciones festivas que han configurado la identidad local.

Un patrimonio gráfico de gran relevancia para la memoria colectiva

El concejal responsable de la delegación de Archivo, Aitor Sánchez, ha agradecido públicamente esta aportación y ha destacado la importancia de gestos como el de Santos Fausto Montero para preservar la memoria histórica de Torrent.

"Cada documento que se suma al Archivo Municipal es una pieza más del puzle de nuestra historia. Esta colección de carteles nos permite mantener viva nuestra memoria colectiva y nos brinda nuevas herramientas para investigar, divulgar y reflexionar sobre la evolución de Torrent en ámbitos esenciales como la salud, la cultura, la educación y nuestras tradiciones festivas", ha señalado el edil.

Un legado educativo y cultural para Torrent

Entre las piezas más destacadas de la colección se encuentran carteles que promueven la educación en valenciano, campañas de sanidad y consumo responsable, con lemas históricos como "No despilfarres" o "No et deixos marcar", y diversos anuncios de fiestas locales como los Carnestoltes de los años 1987, 1988, 1989 y 1990 en Torrent, así como ejemplares de actividades educativas municipales como "10 anys de Psicopedagogia Municipal a Torrent" (1989) o "Torrent, ciutat educativa".

La educación ha sido uno de los temas más repetidos entre los carteles / Ayuntamiento de Torrent

También se incluyen piezas de gran valor cultural como el cartel de Fallas de 1989, obra del escultor torrentino Vicente Pallardó Camps, el retrato del Rey Don Jaime, afiches de Trobades d'Escoles en Valencià, y carteles de actos culturales y exposiciones organizadas por el Ayuntamiento y otras instituciones en las décadas de los 80 y 90.

Un ejemplo de compromiso ciudadano y legado educativo

El concejal, ha expresado su reconocimiento a esta iniciativa: "Gestos como el de Santos Fausto Montero son un ejemplo de compromiso con nuestra ciudad y su historia. Gracias a su generosidad, este archivo crece y se enriquece, preservando un legado que permitirá a las futuras generaciones comprender mejor nuestra evolución social y cultural".

Por su parte, el donante, que ejerció como profesor y director del CEIP Lope de Vega, ha subrayado la importancia de mantener viva la memoria educativa y social de la ciudad, agradeciendo al Ayuntamiento la posibilidad de incorporar estos documentos al patrimonio común.

Acceso público y futuros proyectos de difusión

El Ayuntamiento ha anunciado que todo el material será catalogado, digitalizado y conservado siguiendo criterios profesionales, pasando a formar parte del Inventario Municipal de Bienes y Derechos. En un futuro próximo se prevé la realización de exposiciones temáticas, actividades educativas y proyectos de investigación, para que los vecinos puedan conocer y disfrutar de esta parte de la historia local.

Se prevé hacer exposiciones y proyectos de investigación alrededor de esta donación / Ayuntamiento de Torrent

Desde la delegación de Archivo se ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana en la preservación del patrimonio documental, invitando a vecinos, familias y coleccionistas a sumar sus aportaciones para seguir construyendo un archivo que refleje la identidad de Torrent.

Con esta nueva donación, el Archivo Municipal continúa creciendo y afianzando su papel como espacio vivo de memoria y conocimiento, abierto a toda la sociedad torrentina y comprometido con la difusión del pasado para comprender mejor el presente y proyectar el futuro de la ciudad.