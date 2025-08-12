Catarroja implementará nuevas medidas de seguridad ante emergencias climáticas y realizará simulacros tras el verano

El Ayuntamiento de Catarroja implementará nuevas medidas de seguridad ante emergencias climáticas. Bajo el lema "Catarroja Avança", el consistorio pretende desarrollar diferentes acciones para ofrecer mayor protección a la ciudadanía ante episodios de alerta, especialmente inundaciones. Estas acciones surgen como respuesta a las peticiones ciudadanas y están respaldadas por la Agenda Urbana de la Reconstrucción, que es la herramienta creada para planificar y coordinar los proyectos de reconstrucción de los municipios afectados por la dana.

Entre las actuaciones a desarrollar destaca la instalación de dos cámaras de videovigilancia en el barranco para conocer en tiempo real el nivel del agua. Estas cámaras estarán ubicadas en el puente de la CV-400 y en el puente entre Catarroja y Massanassa, conectadas ambas a la central de la Policía Local. A ello se une la colocación de sirenas de alerta temprana y grupos electrógenos con el fin de mejorar la capacidad de respuesta del ayuntamiento. Estas medidas forman parte de un conjunto de iniciativas diseñadas en colaboración con la Universitat Politècnica de València (UPV). Este organismo ya está elaborando un mapa de riesgos para Catarroja en el que la participación de la ciudadanía ha sido clave.

Simulacros

Está previsto que después del verano se realicen simulacros de emergencia en distintos puntos del municipio, tales como en edificios públicos, residencias de mayores y centros escolares. Para ello se ha contratado la instalación de 27 altavoces y, además, se implementará un sistema de avisos a la ciudadanía.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado que la formación y la concienciación ciudadana “son aspectos fundamentales en el plan estratégico que el ayuntamiento está elaborando para garantizar la seguridad y prevención de la ciudadanía frente a episodios como el que hemos vivido”.

Además, el consistorio va a instalar en los túneles de la localidad diferentes elementos, entre los que se encuentran barreras automáticas, nuevos semáforos, cámaras de seguridad y sensores de detección de inundaciones, buscando mejorar la seguridad ciudadana. De hecho, en caso de lluvias intensas, se cerrarán automáticamente los accesos a los túneles impidiendo el paso tanto de vehículos como de peatones. Todo ello estará coordinado por el centro de control de la Policía Local. Además, ante cualquier situación de alerta, todo el término municipal estará videovigilado con drones, tanto el casco urbano como el polígono industrial.