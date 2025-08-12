Compromís per Paterna alerta de las deficiencias de la piscina municipal

Compromís per Paterna ha registrado una petición formal al ayuntamiento para conocer y resolver las deficiencias detectadas en la piscina municipal. La coalición, que ya había solicitado en varias ocasiones la entrada gratuita durante episodios de ola de calor, vuelve a insistir en esta medida como respuesta inmediata para proteger la salud y bienestar de la ciudadanía.

“Según nos han trasladado varios usuarios, hay quejas por desperfectos y carencias en las instalaciones, así como por la necesidad de un mejor mantenimiento, hay que recordar, además, que los precios de las entradas se encuentran entre los más caros de la comarca”, señala la portavoz de la formación, Carmen Gayá.

“No es aceptable que, en plena temporada de verano, con temperaturas extremas, la piscina municipal presente problemas que dificulten su uso con normalidad, elementos que no funcionan, falta de mantenimiento, vestuarios o urinarios cerrados... el ayuntamiento tiene que ponerse las pilas y garantizar que la ciudadanía disponga de un espacio seguro, accesible y en condiciones”, manifiesta Carmen Gayá.

Una cuestión de salud pública

Además, desde la formación recuerdan que “la gratuidad de la entrada en días de ola de calor no solo es una medida social, sino también una cuestión de salud pública”. “Ya lo hemos pedido otros años y lo volvemos a hacer, si sufrimos un episodio de ola de calor, la piscina tiene que abrirse de manera gratuita porque todo el mundo pueda refrescarse y reducir el riesgo de golpes de calor, especialmente entre mayores, niños y personas vulnerables”, añade Gayá.

Desde Compromís per Paterna concluyen afirmando que “continuaremos vigilando la situación y exigiendo que se tomen medidas efectivas para mantener la piscina municipal en óptimas condiciones y accesible para toda la ciudadanía”.