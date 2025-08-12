Fiestas patronales en Paiporta marcadas por la dana: una atípica entrada de moros y cristianos y una cremà sin el 'gos'

Paiporta está inmersa en su gran semana de fiestas patronales dedicadas a Sant Roc. Este año, las fiestas se conmemoran bajo el lema "Fem poble més que mai". Este municipio fue uno de los más afectados por la dana de octubre de 2024, con 56 fallecidos y una destrucción elevada de infraestructuras locales, con muchas viviendas particulares destrozadas y una estación de metro derruida.

Aunque el programa de fiestas no ha padecido muchas alteraciones. La tradicional mascletà del 16 de agosto, con motivo del día del patrón del pueblo, ha cambio de ubicación (del barranco del Poyo a la calle Montcada), donde también se disparará el castillo de fuegos artificiales tras la procesión, que ha visto recortado su itinerario. Además, en la Cremà del Gos, los clavarios se han encargado de solucionar el problema de la falta de "Gos", ya que este se lo llevó la dana y quemarán otro elemento para clausarar los festejos el domingo 17.

La regidora de fiestas, Esther Torrijos, afirma que estas fiestas son para "volver a encontrarse, compartir, reírse, disfrutar de las tradiciones y la cultura paiportina sin que se pierdan las señas de identidad del pueblo". Para el consistorio "todo es importante, la reconstrucción de edificios y calles, pero la recuperación emocional está en su mano para continuar levantándose como pueblo". Torrijos también ha querido agradecer "a todo el tejido asociativo, que son el corazón del pueblo y que son los que mueven a los vecinos a conseguir la recuperación social y emocional".

Resiliencia entre fiestas

Tras meses de limpieza, ayudas y unas Fallas distintas, el pueblo de Paiporta vive estas fiestas como una oportunidad para resurgir del barro, al menos durante una semana. Hay vecinos que aseguran vivier las fiestas con entusiasmo para poder "tener un poco de normalidad", pero también hay otros que admiten que este año son diferentes, "no por la programación, sino porque la gente aún ve que el pueblo tiene carencias y eso puede hacer que no se disfruten como siempre".

No obstante, Paqui, vecina del municipio, afirma que la gente "lo va a ver de una forma más emotiva aunque no estén en su máximo esplendor, ya que va a ser como un homenaje a las víctimas y afectados de las inundaciones". "Sobre todo en las procesiones es cuando se va a ver el espíritu del recuerdo de aquellas personas que sufrieron, a las que aún se recuerda", añade.

Familias unidas por celebrar

Uno de los puntos más marcados en el calendario por las familias es el martes 12 de agosto con la tradicional "Festa del Melonet". En este evento, celebrado en el carrer Sant Francesc, los más pequeños customizan sandías en forma de farolillos, acompañados por sus familiares y amigos al ritmo del tabal y la dolçaina.

Javier Marí, maestro del Grupo de Danses l'Espolí, encargado de esta actividad, alega que celebrar las fiestas de Paiporta es "volver a empezar de cero". El grupo perdió en la dana muchos archivos y vestimenta y para ellos "poder volver a celebrar la Festa del Melonet es volver a arrancar y darles a los niños un poco de ambiente". "No van a olvidar lo que pasó, pero que por lo menos puedan ir retomando la rutina normal", afirma añade que "hay muy buena respuesta por parte de la gente hacia la Festa del Melonet, con hasta 160 niños apuntados".

Familias como la de Joaquín que, con sus dos hijas, es la primera vez que van y "están muy contentos de que se puedan celebrar las fiestas", al igual que Silvia, que junto a su hijo repite y afirma que "está bien que hagan las fiestas porque es lo único que queda", refiriéndose a la falta de piscina municipal y algunos parques. "Está bien que los niños tengan entretenimiento". Además, como afectada por la dana que acaba de volver a su casa después de casi 10 meses, añade que estas fiestas les vienen bien para "cambiar el chip" y que la programación está muy bien pensada "porque hay actividades para todos".

José Manuel López

Otros como Vanesa, que acude con sus sobrinos, declara que ellos "no pueden desconectar porque el estado del pueblo no lo permite", pero afirma que las fiestas son buenas "para que los niños sigan su ritmo y la gente descanse" y que "al final sales, ves a la gente e intentas desconectar lo que puedes".

Uno de los pequeños que no se ha querido perder esta cita es Roc, un pequeño que va con frecuencia a la fiesta con su abuela Rosa y que "lo disfruta mucho". Además de participar en la decoración de farolillos también sale por la tarde en el pasacalles y "se lo pasa muy bien". Para su abuela "es una forma de que los más pequeños se lo pasen bien aunque todavía queda para volver a la normalidad".

Por la tarde, desde las 20 horas, se ha celebrado un pasacalles donde los niños lucen sus creaciones. Será una cabalgata especial, ya que el itinerario habitual, y este no ha sido diferente, incluye cruzar Pont Vell, pasarela que permite sortear el barranco del Poyo, el mismo causó la devastación el 29 de octubre.

Moros y Cristianos, una tradición adaptada al momento

Los festejos de Moros y Cristianos, incluidos dentro de la programación de las Fiestas Patronales, también se han visto afectados por las consecuencias de la dana. Así, la Gran Entrada, que se celebra la noche del 14 de agosto, ha tenido que adaptarse a las circunstancias cuasadas por la barrancada. "Vamos a desfilar con nuestras chilabas y hemos apostado para contratar ballets, bandas de música, para no desmerecer el desfile. Este año lo celebramos desde el corazón, no desde el lujo", afirma Sergio Walliño, presidente de Intercomparsa de Moros y Cristianos.

Foto de archivo de la entrada de Moros y Cristianos de Paiporta 2024 / Ayuntamiento de Paiporta

Esta adaptación de una fiesta ya lo pudimos ver durante las Fallas de este año, cuando muchos falleros y falleras, en lugar de vestirse con sus trajes tradicionales, optaron por vestir con los polares de sus fallas o con blusón, algunos porque habían perdido sus vestidos y otros por solidaridad ante la catástrofe vivida. También hubo personas que optaron por usar su vestido, salvado de las inundaciones.

Desde Intercomparsas de Moros y Cristianos de Paiporta tenían claro su objetivo: "daba igual como fuera, pero lo importante era que debíamos estar todos y todas". De esta forma, optaron por reducir la cuota para que la gente pudiera compaginar la fiesta con su vida en ese momento. Asimismo, las capitanías de este año se reservarán para el año que viene para que "se pueda vivir al máximo al año que viene, al igual que el 25 aniversario de los Moros y Cristianos en Paiporta".

Con respecto a las casernas solo hay una comparsa que lo alquila todo el año, y las demás guardan las cosas en los garajes y trasteros de festeros, que han estado destrozados. "La situación en Paiporta sigue complicada, pero hay que celebrar y la fiesta tiene que continuar, con respeto hacia lo ocurrido, pero mirando hacia delante", concluye Walliño.