Dos fines de semana de fiestas en la playa de Puçol
El municipio acoge fiestas para vecinos y turistas donde la hermandad es el objetivo
Durante el fin de semana del 8 al 10 de agosto, la plaza Rosa dels Vents acogió un mercado medieval que se ha convertido en una tradición veraniega en la playa de Puçol. Actividades para todas las edades, puestos de venta y la imprescindible taberna típica han sido los protagonistas de unos días en los que el sol, la arena y el agua continúan siendo el principal atractivo para los turistas.
El fin de semana en torno a la festividad del 15 de agosto, el Ayuntamiento de Puçol y la falla Camí La Mar unen esfuerzos para organizar un calendario festivo que cuenta con actividades para todos los públicos.
Actividades para este fin de semana
Comienza el miércoles 13 con la batucada, la fiesta holi y el baile nocturno. También el baile es protagonista de la tarde del jueves 14, mientras la noche la ocupa la actividad que concentra más participantes: la cena popular y el baile en la plaza Rosa dels Vents.
Pero si hay un acto que todos esperan verano tras verano es, sin duda, el correfoc de dimonis que recorre el paseo marítimo la medianoche del 15 de agosto, una tradición en la que los más jóvenes pronto pierden el miedo y se animan a pasear a la luz de la luna… bajo el fuego.
