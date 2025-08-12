Dos fines de semana de fiestas en la playa de Puçol

Durante el fin de semana del 8 al 10 de agosto, la plaza Rosa dels Vents acogió un mercado medieval que se ha convertido en una tradición veraniega en la playa de Puçol. Actividades para todas las edades, puestos de venta y la imprescindible taberna típica han sido los protagonistas de unos días en los que el sol, la arena y el agua continúan siendo el principal atractivo para los turistas.

Mercado medieval en la playa de Puçol / Ayuntamiento de Puçol

El fin de semana en torno a la festividad del 15 de agosto, el Ayuntamiento de Puçol y la falla Camí La Mar unen esfuerzos para organizar un calendario festivo que cuenta con actividades para todos los públicos.

Actividades para este fin de semana

Comienza el miércoles 13 con la batucada, la fiesta holi y el baile nocturno. También el baile es protagonista de la tarde del jueves 14, mientras la noche la ocupa la actividad que concentra más participantes: la cena popular y el baile en la plaza Rosa dels Vents.

Programación de las fiestas en la playa de Puçol / Ayuntamiento de Puçol

Pero si hay un acto que todos esperan verano tras verano es, sin duda, el correfoc de dimonis que recorre el paseo marítimo la medianoche del 15 de agosto, una tradición en la que los más jóvenes pronto pierden el miedo y se animan a pasear a la luz de la luna… bajo el fuego.