Una entidad ecologista pide una investigación y más control tras un vertido químico en Paterna

La Alianza por la Emergencia Climática de Paterna ha solicitado al ayuntamiento la apertura de una investigación para esclarecer el vertido químico que una empresa del polígono Fuente del Jarro vertió de manera accidental la pasada semana a la red de canalizaciones pluviales. El incidente dejó heridos a varios operarios de naves próximas por la inhalación del producto químico. El colectivo ecologista pide que en dicha investigación también participen el Seprona y la Conselleria de Medio Ambiente.

El incidente se produjo la pasada semana en una empresa química situada en la calle Islas Canarias del área industrial de Fuente del Jarro. Según ha podido saber este diario, se registró un fallo en uno de los tanques que almacenaba acrilato de butilo, provocando que no se cortará la entrada de líquido derramando una cantidad de unos 25 litros. El vertido cayó a la canalización de pluviales, causando la intoxicación de varios trabajadores de dos empresas, una de ellas situada a más de un kilómetro de distancia, así como la paralización de la producción en una de ellas.

Desde el consistorio, a través de la empresa mixta Aigües de Paterna y en el momento que se tuvo aviso del accidente laboral, se taponaron las distintas salidas en el momento desde la mercantil química a la red de saneamiento para evitar que el vertido continuara fluyendo. En este sentido, según ha podido saber este diario, la empresa afectada tiene localizado el punto donde se encuentra el vertido y está a la espera de poder extraerlo de manera segura.

La Alianza considera que el producto químico del vertido, acrilato de butilo, “también se percibe en el aire al respirar, y constituye un peligro para la salud pública”. De ahí este colectivo ecologista solicite al consistorio “una inspección exhaustiva de las instalaciones de esta empresa para aclarar las causas del vertido que ha ocasionado la intoxicación de varios trabajadores y el cierre temporal de una de las empresas afectadas”. De la inspección esperan conocer no solo el alcance del vertido si no determinar que “si los sistemas de aislamiento actuales no son suficientes para garantizar la estanqueidad de las instalaciones”, se exijan a la empresa medidas suplementarias.

Cerca del IES

Desde el colectivo ecologista recuerdan que la Generalitat “autorizó hace unos años la duplicación de la capacidad” de la empresa causante del vertido. Por tanto, consideran que la Conselleria de Medio Ambiente tiene que actuar e investigar si la mercantil del sector químico “cumple la normativa y si hay que implementar medidas adicionales después de la intoxicación de los empleados”.

Además, la citada nave está ubicada a 300 metros del instituto de Secundaria de La Canyada, “donde unos cuantos centenares de alumnos en pleno desarrollo se ven frecuentemente expuestos a este producto químico, que tiene un olor muy característico, y que también respira la población de las viviendas próximas a la química. Por lo tanto, hay que garantizar la total estanqueidad de los tóxicos que utiliza la empresa. Y las administraciones implicadas en el control tienen que procurar que sea así”.

Alianza por la Emergencia Climática apunta que la población de Canyada “lleva años denunciando las emisiones y los olores que, presumiblemente, genera esta empresa. De hecho, hace años se hizo una marcha que acabó ante la empresa para pedir que acabaran las emisiones”.