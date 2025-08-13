Vaivén
Aire acondicionado y refrescos en la apertura de la Autovía de Torrent
L-EMV
Realizar un acto oficial por la reapertura de una autovía en plena ola de calor obliga a tomar medidas para que políticos, asistentes y medios de comunicación lo lleven lo mejor posible. En la recuperación total de la CV-33 este miércoles en Torrent, el equipo de Presidencia instaló en una carpa para evitar el sol que a las 9.30 de la mañana 'ya picaba'. Además, se colocó un aparato de aire acondicionado para tratar de refrescar la estancia y la intervención de los políticos (la boca de salida de aire apuntaba a la proximidad de donde se colocó el micro), y se repartió agua fría y refrescos para todo el mundo que ha acudido.
