Alboraia mueve la jornada laboral de los trabajadores municipales de vías públicas por la ola de calor

El Ayuntamiento de Alboraia modificó el horario laboral de los trabajadores que efectúan su día a día en la vía pública en los inicios de esta nueva ola de calor que lleva varios días asolando el país.

Una ola de calor persistente

En lo que llevamos de verano, han muerto una media de cuatro personas al día, 185 en total, por calor en la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología empezó a dar avisos de una quinta ola de calor en la comunitat que iba a dejar temperaturas de hasta 43 grados en algunos municipios.

Además, esta ola de calor persistente convertirá este agosto en el más cálido desde 1950, con una temperatura media de un grado más que el año pasado.

Medidas de seguridad

Por este motivo, en Alboraia han querido tomar medidas para evitar riesgos entre sus trabajadores. De esta manera, operarios de la empresa municipal Egusa, encargada del mantenimiento de las calles, y el personal que las limpia, están totalmente apartados de las elevadas temperaturas y de las horas de máxima exposición del sol.

La medida pretende garantizar su seguridad, evitando golpes de calor. Por este motivo, la iniciativa se extenderá todo lo que dure la alerta, priorizando su salud.