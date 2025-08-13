Alboraia mueve la jornada laboral de los trabajadores municipales de vías públicas por la ola de calor
Desde el inicio de la alerta y hasta que finalice, el Ayuntamiento mantiene a la empresa Egusa y a los operarios de limpieza fuera de las horas de más calor y sol por su seguridad
El Ayuntamiento de Alboraia modificó el horario laboral de los trabajadores que efectúan su día a día en la vía pública en los inicios de esta nueva ola de calor que lleva varios días asolando el país.
Una ola de calor persistente
En lo que llevamos de verano, han muerto una media de cuatro personas al día, 185 en total, por calor en la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología empezó a dar avisos de una quinta ola de calor en la comunitat que iba a dejar temperaturas de hasta 43 grados en algunos municipios.
Además, esta ola de calor persistente convertirá este agosto en el más cálido desde 1950, con una temperatura media de un grado más que el año pasado.
Medidas de seguridad
Por este motivo, en Alboraia han querido tomar medidas para evitar riesgos entre sus trabajadores. De esta manera, operarios de la empresa municipal Egusa, encargada del mantenimiento de las calles, y el personal que las limpia, están totalmente apartados de las elevadas temperaturas y de las horas de máxima exposición del sol.
La medida pretende garantizar su seguridad, evitando golpes de calor. Por este motivo, la iniciativa se extenderá todo lo que dure la alerta, priorizando su salud.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una niña de seis años tras ser atropellada en el centro de València
- Un promotor murciano desarrollará el centro comercial de 400 millones de Turianova
- La dana obliga al Gobierno a ampliar el cauce del barranco del Poyo entre Picanya y la Pista Silla para que soporte nuevas avenidas
- Movida noche de toros en el Port de Sagunt
- Las localidades valencianas donde hoy hace más calor
- València encarga la demolición del edificio 'Casa de la Copa
- Lo peor del calor en Valencia aún está por llegar: La Aemet anuncia temperaturas más altas que ayer para el fin de semana
- El bacalao vuelve la carretera del Saler por tierra, mar y aire