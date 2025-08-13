Catarroja atiende a 2.676 personas y presta apoyo emocional a 300 vecinos tras la dana

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Catarroja ha intensificado su actividad para dar respuesta al incremento de demandas provocadas por la dana del pasado 29 de octubre. Desde diciembre de 2024, se ha atendido a 2.676 personas con necesidades sociales y casi 300 vecinos y vecinas han recibido acompañamiento emocional especializado.

La atención ha incluido la cobertura de necesidades básicas (alimentación, higiene, alojamiento), la gestión de alternativas residenciales, el apoyo a adolescentes con dificultades educativas y la puesta en marcha de talleres y servicios de atención psicológica individual.

La salud emocional, una prioridad para el consistorio

Desde abril de 2025, el nuevo servicio de triaje social ha permitido dar cita con un profesional de trabajo social en un máximo de 24 horas, con un total de 992 citas atendidas en este periodo.

La concejala de Bienestar Social, Núria Blanch, ha subrayado que «la prioridad ha sido estar al lado de las personas, no solo en el aspecto material, sino también en el apoyo emocional, fundamental para la recuperación de nuestra comunidad después de una situación tan dura como la vivida».

Talleres para afrontar el estrés

El acompañamiento psicológico a la población adulta ha tenido un papel clave. Tras detectar un aumento de casos de ansiedad, insomnio y alteraciones alimentarias, se han impartido talleres de gestión del estrés y se ha ofrecido atención individualizada.

La colaboración con entidades del tercer sector ha sido fundamental para reforzar la atención a colectivos vulnerables como personas migrantes, mujeres víctimas de violencia o familias con dificultades, ofreciendo asesoramiento legal, apoyo psicosocial y atención especializada, que seguirán incrementándose y adaptándose a las necesidades que surjan.