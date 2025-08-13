El día de Sant Roc pone el punto y final a las fiestas de agosto en Burjassot

El 16 de agosto, Burjassot se vestirá de gala para vivir el día más importante de sus fiestas, el de Sant Roc, su patrón, que desde el 2 de agosto ha visitado los diferentes barrios del municipio, ha llevado la música a la Plaza del Ayuntamiento y ha tenido la pólvora como hilo conductor de muchos de sus actos. Una última jornada de estas fiestas patronales donde no va a faltar la tradición y la devoción al Santo.

El día dará comienzo a las 8.00 h con una despertà a cargo de los Clavarios de Sant Roc 2025 y, aproximadamente una hora más tarde, sobre las 9.00 horas, se celebrará en la Ermita del Santo una misa en honor a este, ofrecida por la Asociación de Amics de Sant Roc. Además, al finalizar la eucaristía, se repartirá horchata y fartons para todos los asistentes.

Pólvora y la Misa Mayor

Los clavarios se reunirán a las 11:30 h en la Plaza Emilio Castelar, para dirigirse en pasacalles a la Parroquia de San Miguel Arcángel, acompañados por la Agrupación Musical Los Silos; parroquia donde, a las 12.00 horas tendrá lugar la Misa Mayor en honor al santo.

La pólvora también tendrá su protagonismo ya que, a las 14.00 h la traca "correguda", que se encenderá en el Ayuntamiento, llegará hasta la calle Pintor Goya para dar fuego a la mascletá en honor al patrón, a cargo de la Pirotecnia Mediterránea. La mascletá cuenta con el patrocinio de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Burjassot.

Por la tarde, a las 19.30 h, los clavarios volverán a concentrarse en la Plaza Emilio Castelar y, desde allí, en pasacalles, bajarán hasta la Parroquia de San Miguel Arcángel acompañados por la Agrupación Musical Los Silos desde donde, a las 20.00 horas, dará comienzo la procesión en honor a Sant Roc, que discurrirá por su itinerario habitual.

Fin de fiestas

A las 23:30 h, se iniciará la pujà de Sant Roc, tambiés desde la Parroquia San Miguel Arcángel, hasta llegar a la Plaza Emilio Castelar (Ayuntamiento) donde, tendrá lugar la rodà del santo. Tras la misma, el santo continuará su recorrido hasta la ermita, donde se quedará hasta el mes de septiembre.

Para concluir las fiestas 2025, un castillo de fuegos artificiales iluminará Burjassot sobre la 1 de la madrugada, en el aparcamiento de Las Palmeras.