“A la Lluna de Torrent” alcanza su ecuador con tres días de baile, magia, cine y espectáculos

La programación cultural estival “A la Lluna de Torrent 2025” llega este fin de semana a su ecuador, y lo hace con tres jornadas consecutivas de actividades pensadas para todas las edades. Entre el jueves 14 y el sábado 16 de agosto, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos de baile, magia, animación, juegos gigantes, monólogos y cine al aire libre en distintos puntos de la ciudad. Una iniciativa que por segundo año consecutivo ha transformado el mes tradicionalmente más tranquilo del año en una auténtica fiesta de convivencia, música y cultura bajo las estrellas.

Con cerca de 40 actividades en 20 espacios diferentes, “A la Lluna de Torrent” se ha consolidado como un referente de verano activo y participativo en la comarca. Esta tercera semana, la programación recorrerá nuevas ubicaciones como la Plaza Unión Musical, Montehermoso, Parc Central, Cumbres de Calicanto, El Pantano y la Plaza Unión Musical, acercando el ocio cultural a barrios y urbanizaciones, y garantizando el acceso gratuito a propuestas de calidad para toda la familia.

La alcaldesa accidental, Mª Ángeles Lerma ha declarado “Con ‘A la Lluna de Torrent’ demostramos que agosto también puede ser un mes lleno de vida y cultura en nuestra ciudad. Llegar al ecuador de la programación es la mejor muestra de que vecinos y visitantes están haciendo suyo este proyecto pensado para compartir, disfrutar y vivir juntos nuestras noches de verano.”

Jueves 14 de agosto

El fin de semana arrancará el jueves 14 de agosto con una tarde especialmente dedicada al público infantil y a nuestros mayores, en un ambiente festivo y participativo.

A las 19 horas, la explanada de la plaza Pintor Miró se llenará de color y diversión con el Festival de Burbujas “Bambolla Party”, una propuesta única de la empresa torrentina A Riure. Con artilugios de gran tamaño, juegos de jabón gigantes y la posibilidad de meterse dentro de una burbuja colosal, los niños y niñas podrán experimentar una actividad lúdica y sorprendente, acompañada de música y animadores para crear una atmósfera mágica y refrescante en las tardes de verano.

En paralelo, a las 19.30 horas, la Plaza Unión Musical acogerá una sesión de baile para mayores amenizada por el Dúo Karev, un clásico de las fiestas populares que rinde homenaje a la historia de la música española e internacional, con un repertorio pensado para recordar y disfrutar en pareja o en familia. Una actividad que fomenta la participación, el ejercicio y la alegría de compartir momentos al ritmo de la música.

La jornada continuará a las 22.30 horas en Montehermoso (C/ Mallorca), donde se ofrecerá el espectáculo de animación “Refresca 2”, un cóctel veraniego de humor, juegos y música que promete risas y buen ambiente para todos los públicos, invitando a vecinos y visitantes a desconectar y pasarlo bien bajo la luna de Torrent.

Finalmente, la gran pantalla se encenderá a las 22.30 horas en Parc Central, C/ Atenas, 04) con la proyección de la exitosa comedia española “Padre no hay más que uno 4”. Humor familiar, situaciones cotidianas y mucho corazón vuelven a ser los ingredientes de esta exitosa saga española que ha conquistado a grandes y pequeños, perfecta para disfrutar en familia.

Viernes 15 de agosto

El viernes la programación se traslada a Cumbres de Calicanto (La Luna, 55), donde a las 19.30 horas los más pequeños serán protagonistas con el espectáculo de teatro musical “Los Piratas del Bajel IV”. Una aventura trepidante que invita a los niños y niñas a enrolarse en la tripulación de un barco pirata en busca del mayor tesoro de la historia. Con humor, canciones y participación del público, la obra fomenta valores como la amistad, la valentía y el trabajo en equipo.

Por la noche, la misma ubicación se transformará en una pista de baile gracias a la actuación del Dúo Emotions, a las 22.30 horas, que ofrecerá un recorrido por canciones de todas las épocas, pensadas para disfrutar en compañia y revivir grandes éxitos que emocionan a varias generaciones.

A la misma hora, en la plaza Pedro Iturralde, dentro de ciclo “Cinema a la Lluna” se proyectará la película “Wonka”, una fantasía musical que narra los orígenes del famoso chocolatero Willy Wonka. Una historia mágica, llena de fantasía, música y emociones, ideal para espectadores de todas las edades.

Sábado 16 de agosto

El ecuador de la programación culminará el sábado 16 de agosto con una propuesta que combina magia, risas y cine en El Pantano y la Plaza Unión Musical.

La jornada empezará a las 19.30 horas en El Pantano (C/ Salamanca) con el espectáculo de magia familiar de Piter Pardo, un show dinámico, participativo y repleto de humor, donde las sorpresas y los juegos de manos atraparán la atención de grandes y pequeños en un ambiente cercano y familiar.

A las 23.30 horas, el escenario acogerá el monólogo de Maxi Rangel, uno de los cómicos valencianos más reconocidos del momento. Con un estilo fresco y actual, Rangel ofrecerá un espectáculo cargado de anécdotas, reflexiones y situaciones cómicas que arrancarán carcajadas y complicidad entre el público.

El fin de semana se cerrará a las 22:30 horas en la Plaza Unión Musical, donde se proyectará “Gru 4, Mi villano favorito”, donde continúan las desopilantes aventuras del ex‑supervillano convertido en agente de la Liga Anti‑Villanos, Gru, ahora padre de familia con Lucy y cinco hijas, incluyendo el travieso bebé Gru Jr. Una comedia familiar llena de acción, humor visual, enemistad escolar, secuestros, escapadas y, por supuesto, muchos minions, garantizando una noche de cine divertida y para toda la familia.

Un verano activo, participativo y descentralizado

La alcaldesa accidental, Mª Ángeles Lerma, ha querido destacar el significado de alcanzar el ecuador de la programación, señalando que “este proyecto demuestra que agosto en Torrent está lleno de vida. Hemos diseñado una propuesta diversa, gratuita y cercana, pensada para llegar a cada barrio, para que nadie se quede sin disfrutar de la cultura y el ocio en su propia ciudad”.

Varias áreas municipales han trabajado en una agenda que combina talento local, espectáculos de calidad y espacios seguros para la convivencia ciudadana. Además, gracias a las ayudas del Ministerio de Juventud e Infancia, se han incorporado propuestas específicas para la infancia y las familias en distintas zonas.

La programación completa de “A la Lluna de Torrent” puede consultarse en la web municipal y en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento. Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la ciudadanía, que podrá seguir disfrutando de noches de verano llenas de música, cine, magia y diversión hasta el próximo 30 de agosto.